Grupo Bimbo: 80 años de expansión global y evolución nutrimental

Grupo Bimbo cumple 80 años desde su fundación en 1945, una trayectoria que comenzó como una panadería en la Ciudad de México y que evolucionó hasta convertirse en uno de los actores más relevantes de la industria de la panificación a nivel internacional.

Desde sus primeros años, sus fundadores, Lorenzo Servitje, Jaime Jorba, Jaime Sendra, José T. Mata, Alfonso Velasco y Roberto Servitje, se fijaron una meta clara; elaborar un pan bueno, nutritivo y sabroso, hecho con esmero y limpieza, para nutrir, agradar y llegar a todos los hogares.

Procesos productivos estandarizados y una apuesta por la distribución directa, marcaron el crecimiento inicial de la empresa durante sus primeras décadas, cuando amplió su presencia nacional y diversificó su oferta más allá del pan de caja.

La internacionalización de Bimbo y su presencia en 91 países

A partir de la década de los setenta, la compañía inició su internacionalización con operaciones en América Latina. El proceso se aceleró hacia finales del siglo XX y principios del XXI, cuando Grupo Bimbo concretó adquisiciones y abrió nuevas panaderías en Estados Unidos, Europa, Asia y África. Con ello, su presencia se ha extendido a 91 países, de los cuales opera directamente en 39 y atiende a otros 52 mediante socios estratégicos, con 153 mil colaboradores.

Foto: cortesía Grupo Bimbo

La estrategia nutrimental que marca su etapa reciente

Una de las líneas de trabajo más relevantes para la empresa en los últimos años ha sido la evolución de su portafolio. En 2008 inició un proceso para reducir azúcares añadidos, sodio y grasas saturadas y trans. Al mismo tiempo, incorporó más ingredientes como granos enteros, fibra y proteínas de origen vegetal. La empresa señala que esta estrategia forma parte de su compromiso por ofrecer productos con perfiles nutrimentales más equilibrados.

Para medir estos avances, Grupo Bimbo utiliza el sistema Health Star Rating, modelo desarrollado por los gobiernos de Australia y Nueva Zelanda. Este sistema califica los alimentos empacados mediante una fórmula que suma componentes considerados benéficos y resta aquellos que deben limitarse, como calorías, grasas saturadas, azúcares y sodio. Bajo este esquema, los productos que superan las 3.5 estrellas se clasifican dentro de la categoría de Nutrición Positiva, un criterio que la empresa adoptó para evaluar su portafolio de consumo diario.

Actualmente, la compañía busca alcanzar al cierre de 2025, el 100% de nutrición positiva en su portafolio de consumo diario que incluye pan, bollería, english muffins y bagels salados, meta en la que ya registra un avance del 95%. De forma paralela, la compañía busca que en 2026 la totalidad de su portafolio esté libre de colorantes artificiales. Actualmente, la totalidad de los productos de consumo diario ya cumple este objetivo, y el 99% también está libre de saborizantes artificiales.

Foto: cortesía Grupo Bimbo

Ocho décadas después: un actor global con agenda nutrimental en evolución

A 80 años de su creación, Grupo Bimbo llega a esta fecha como una de las empresas mexicanas con mayor presencia global y como un actor que ha incorporado la reformulación nutrimental como parte de su estrategia de largo plazo. En ese recorrido, el Osito Bimbo ha permanecido como un personaje icónico que ha acompañado varias generaciones en distintas latitudes, al mismo tiempo que la compañía se adapta a mercados más regulados y a consumidores cada vez más atentos a la calidad nutrimental de los productos que eligen.