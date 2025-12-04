El próximo 12 de diciembre, miles de católicos celebran a la Virgen de Guadalupe, una de las figuras más veneradas de la religión católica.

Este día es un momento de profundo fervor y devoción, donde los creyentes se reúnen en la Basílica de Guadalupe para rendir homenaje a la Morenita del Tepeyac, agradeciendo por sus bendiciones y pidiendo protección.

El próximo 12 de diciembre, miles de católicos celebran a la Virgen de Guadalupe. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

Las celebraciones incluyen peregrinaciones, misas, cantos, danzas y varios actos de fe, reflejando la conexión espiritual y cultural que esta fiesta representa para muchos.

¿Por qué se conmemora el Día de la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre?

La festividad del 12 de diciembre remonta sus orígenes a 1531, cuando, según la tradición católica, la Virgen María se apareció en cuatro ocasiones a un indígena llamado Juan Diego Cuauhtlatoatzin en el cerro del Tepeyac, en lo que hoy es la Ciudad de México.

¿Por qué se conmemora el Día de la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre?. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

En una fría mañana de diciembre, mientras Juan Diego se dirigía hacia Tlatelolco, fue sorprendido por una visión: la Virgen María, quien se presentó como "La perfecta Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios". En esa aparición, le encargó una misión divina: llevar un mensaje al obispo Juan de Zumárraga en la Ciudad de México, solicitando la construcción de una iglesia en el lugar donde ella se había manifestado.

Aunque el obispo mostró escepticismo y pidió pruebas de la veracidad de la aparición, la Virgen le dio instrucciones claras a Juan Diego: debía subir al Tepeyac y recoger flores, a pesar de que era invierno y el lugar parecía estéril. Para su sorpresa, Juan Diego encontró un jardín lleno de hermosas flores, algo completamente inesperado en esa época del año.

La festividad del 12 de diciembre remonta sus orígenes a 1531. Foto: CORTESÍA MUSEO NACIONAL DE ARTE

Con las flores en su tilma, éste regresó a la Ciudad de México para mostrarlas al obispo. Al abrir su tilma, no solo se revelaron las flores, sino también la imagen milagrosa de la Virgen de Guadalupe impresa en el tejido, un fenómeno que dejó asombrados a todos los presentes.

El próximo 12 de diciembre, miles de católicos celebran a la Virgen de Guadalupe. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Este milagro fue la prueba definitiva de la aparición, por lo que el obispo accedió a la petición de la Virgen, comenzando la construcción de un santuario en el Tepeyac. Así nació el primer santuario dedicado a la Virgen de Guadalupe, que con el tiempo se transformaría en un símbolo de fe y unidad para el pueblo mexicano.

Fervor guadalupano de millones desborda la Basílica de Guadalupe. Foto: Diego Prado/EL UNIVERSAL

A partir de ese momento, la Virgen de Guadalupe fue proclamada como la patrona de México, y su figura se consolidó como un ícono de identidad y resistencia, especialmente para los pueblos indígenas.

