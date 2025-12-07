¿Cómo lavar y secar tus suéteres para evitar que pierdan su forma? Conoce la técnica

La llegada del clima frío significa que es momento de sacar de nuevo los suéteres calientes y acogedores de tu closet. Esas prendas que todos amamos por su comodidad, pero que pueden convertirse en una pesadilla al momento de tener que lavarlos.

Sin embargo, cuidar tus suéteres favoritos no tiene por qué ser complicado. Muchas veces, un simple error al lavarlos o secarlos puede hacer que pierdan su forma, se estiren o incluso se encojan. Pero con algunos pasos sencillos puedes mantenerlos suaves, cómodos y como nuevos por mucho más tiempo.

Los pasos que sigues al momento de realizar su limpieza son la clave para que estas prendas no muestren alteración alguna. Por ello, aquí te contamos los pequeños ajustes que puedes hacer en tu rutina, para prolongar la vida de tus suéteres y seguir disfrutándolos temporada tras temporada.

Conoce estos tips para lavar los suéteres

¿Cómo lavar tus suéteres para evitar que pierdan su forma?

De acuerdo con el blog de recomendaciones de UNIQLO, una marca de ropa japonesa que se ha expandido a nivel mundial,estos son los pasos a seguir para lavar y secar tu suéteres adecuadamente, evitando que pierdan su estructura y forma:

1. Revisa la etiqueta

Antes que nada, revisa las indicaciones del fabricante. Algunos suéteres indican en sus etiquetas si deben lavarse a mano, mientras que otros permiten ciclo delicado y unos pocos requieren lavado en seco.

2. Lávalos a mano siempre que puedas

Llena un recipiente con agua fría o tibia.

Agrega un poco de detergente, preferentemente que sea para ropa delicada o lana.

Sumerge el suéter y muévelo suavemente. No lo frotes ni lo retuerzas , esto deforma las fibras.

, esto deforma las fibras. Déjalo reposar de 5 a 10 minutos y enjuaga con agua fría hasta retirar el jabón.

3. Si usas lavadora

Coloca el suéter en una bolsa de lavado .

. Selecciona la opción de ciclo delicado o lana y agua fría.

o y agua fría. Usa poco detergente y evita suavizantes fuertes, que pueden apelmazar las fibras de la tela.

Configura tu lavadora correctamente antes de meter el suéter a lavar. Foto: Pexels

¿Cómo secar tus suéteres para evitar que pierdan su forma?

1. No lo exprimas ni retuerzas

Al sacarlo del agua, presiona suavemente para retirar el exceso. Retorcerlo hace que la prenda se estire y pierda forma.

2. Sécalo en plano

Coloca el suéter sobre una toalla limpia en una superficie plana.

Enróllalo dentro de la toalla para absorber la humedad.

Luego extiéndelo sobre otra toalla seca, dándole su forma original .

. Déjalo secar al aire, volteándolo si es necesario.

3. Evita colgarlo

Colgar un suéter mojado hace que se estire por su propio peso, especialmente en los hombros. Esto daña las fibras y le da una apariencia "colgada" y "aguada" al suéter.

4. No lo acerques a fuentes de calor

Secadoras, radiadores y sol directo pueden encoger o endurecer las fibras.

Algunos tips extra son:

Guárdalos doblados, no en gancho.

Lávalos solo cuando sea necesario; muchas veces basta con dejarlos orearse.

Si el suéter perdió un poco la forma, moldearlo con las manos mientras se seca ayuda mucho.

