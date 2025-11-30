¿Por qué las nochebuenas pueden poner en riesgo a tu gato?

La temporada invernal 2025 ha llegado a México y con ella vemos cómo las calles comienzan a pintarse de colores, el aire huele a ponche y los adornos navideños se desempolvan para volver a brindar calidad a los hogares.

Un artículo emblemático de la temporada festiva en el país es sin duda alguna la Nochebuena, esa planta de flores rojas que inmediatamente grita Navidad y brinda vida y color a los hogares durante esta época. Sin embargo, probablemente no sabías que puede representar una amenaza para la salud y el bienestar de tu gato.

Las famosas Nochebuenas son una planta tóxica para los gatos y tenerlas en tu hogar durante estas fiestas podría ponerlos en riesgo.

Esta popular planta navideña puede poner en riesgo la salud de tu michi. Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

¿Cuáles son las causas de intoxicación por flor de Nochebuena en gatos?

Si eres dueño de uno o varios gatos, probablemente ya estás familiarizado con la práctica de mantener a tu felino alejado del árbol de Navidad, no obstante, debes poner especial atención a las Nochebuenas, pues el contacto no supervisado, podría poner en peligro la vida de tu michi.

Aunque la flor de Nochebuena puede parecer inofensiva, es una planta ligeramente tóxica para los gatos. De acuerdo con el blog veterinario de Purina, esto se debe a que dentro de las hojas de sus flores, hay una savia blanca lechosa que puede irritar a tu gato si la ingiere o entra en contacto con su piel.

La naturaleza curiosa y experimental de los felinos puede atraerlo a las flores de Nochebuena que haya en tu casa, por lo que es sumamente importante prevenir que tu gato vaya a comer o morder las hojas, las flores o el tallo de la flor de Nochebuena.

Los gatos tienen una naturaleza curiosa que los puede llevar a querer jugar con las plantas en tu casa. Foto: Canva

Síntomas de intoxicación con flor de Nochebuena en tu gato

En gatos, la intoxicación por esta planta afecta principalmente a su sistema digestivo.

En caso de que tu michi haya entrado en contacto sin supervisión con una Nochebuena, es importante que lo vigiles y estés atento para detectar alguno de los siguientes síntomas:

Irritación en la boca o el esófago

Babeo excesivo

Náuseas

Vómitos

Diarrea

¿Qué hacer en caso de detectar intoxicación o envenenamiento por flor de Nochebuena en tu gato?

Si empiezas a notar que tu gato está aletargado, parece inestable o vomita -por más de 24 horas o más de 5 vómitos en un día-, comunícate con tu veterinario. Un médico especialista podrá realizar una evaluación exhaustiva y recomendarte la mejor forma de proceder.

Asimismo, antes de acudir al veterinario con tu gato, toma nota de sus síntomas. Anota el aspecto de sus vómitos y/o heces -aunque suene algo asqueroso, tómales fotos si se puede- y la frecuencia de cada uno. Toda esta información será de valor para tu veterinario y le ayudará a llegar a un diagnóstico más fácilmente.

En caso de notar la persistencia de alguno de los síntomas mencionados, lleva a tu gato al veterinario lo antes posible. Foto: Canva

¿Cómo mantener a tu gato alejado de las flores de Nochebuena?

Ahora que sabes que los gatos y las flores de Nochebuena no se llevan bien, lo mejor es mantenerlos alejados.

No se recomienda intentar colocarlas solo en lugares altos, como repisas o libreros, ya que los gatos aman trepar y podrían encontrar maneras de llegar a ellas.

Lo mejor es colocar las plantas detrás de puertas cerradas y en habitaciones a las que no tiene acceso tu gato. Realmente, la opción más segura es no llevar Nochebuenas a tu casa, ya que la decoración navideña no vale la pena de poner en riesgo la salud y/o vida de tu gato.

