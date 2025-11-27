Más Información

Vórtice Polar en México: ¿qué es, cuándo llegará y qué estados serán los más afectados?

Indy, el perrito de “Good Boy”, hace historia al ser nominado en los Astra Film Awards 2026

¿Aumentará la pensión para adultos mayores en 2026? Esto es lo que se sabe hasta ahora

Stranger Things 5: ¿quién es “Vecna”, el villano de la serie de Netflix?

Edith, víctima de Fofo Márquez, reaparece y comparte secuelas tras golpiza: “me cuesta respirar“

Indy, el que protagoniza el thriller noruego, "Good Boy", sorprendió al mundo entero al ser incluido en la lista de nominados de la novena edición de los Astra Film Awards.

Las nominaciones fueron anunciadas el pasado martes 25 de noviembre, y el nombre de Indy rápidamente llamó la atención por su aparición en la categoría a la Mejor interpretación en una película de terror o suspenso ("Best Performance in a Horror or Thriller"), en la que figura con actores de alto perfil en la industria cinematográfica.

Los 9° Astra Film Awards, presentados por la Alianza Creativa de Hollywod (HCA, por sus siglas en inglés), se llevarán a cabo el próximo viernes 9 de enero de 2026.

Indy se convierte en el primer perrito nominado a unos premios cinematográficos

Los amantes de las mascotas y el mundo del cine se vieron sacudidos con el anuncio de que Indy, el perrito que protagoniza el thriller noruego, "Good Boy", fue nominado en una de las categorías estelares de los Astra Film Awards 2026.

Este pequeño peludo compitirá en la categoría Mejor interpretación en una película de terror o suspenso junto a grandes nombres como:

  • Alfie Williams – 28 años después
  • Alison Brie – Juntos
  • Ethan Hawke – Teléfono negro 2
  • Sally Hawkins – Tráela de vuelta
  • Sophie Thatcher – Compañera

Indy, el perrito protagonista de Good Boy (2025). Foto: Instagram @goodboy.film
Esta mención no solo llama la atención del púbico a nivel internacional, sino que pone la mirada bajo la lupa para reconocer la labor y el nivel de interpretación que Indy logró en la pantalla grande.

"Good Boy", una historia de terror que destaca elementos como el amor y la lealtad incondicional, se llevó un total de dos nominaciones en los Astra Film Awards 2026: la de Indy y a Mejor ópera prima, un reconocimiento a los equipos creativos que debutan.

Indy en Good Boy (2025). Foto: IMDb
