Stranger Things: 5 datos curiosos que no conocías de la nueva temporada

La quinta temporada de Stranger Things es sin duda uno de los estrenos más esperados en la historia de las plataformas de streaming.

Esta serie, que se lanzó por primera vez en 2016, logró conquistar millones de corazones y a lo largo de nueve años se convirtió en un ícono de la cultura pop y una de las favoritas en el mundo del entretenimiento.

En esta quinta y última temporada, Netflix parece haber apostado todas su fichas para brindar a los fans un final que promete ser épico e histórico, dando cierre al mundo de ciencia ficción que se generó desde el primer capítulo.

Lee también Stranger Things 5: ¿cuántos capítulos tiene? Conoce los nombres de cada episodio

5 datos curiosos de la quinta temporada de Stranger Things 5

El lanzamiento a nivel internacional del primer volumen de esta quinta temporada de Stranger Things ha puesto de cabeza a los fans en todo el mundo. Esta primera parte consta de 4 capítulos únicamente, ya que el volumen dos, se estrenará el 25 de diciembre, y el episodio final estará disponible en la plataforma el 31 de diciembre.

Sin importar si eres de los fans que ya devoraron estos capítulos o si eres de los que prefieren tomarse su tiempo, aquí te dejamos 5 datos curiosos sobre esta última temporada de Stranger Things:

Esta nota NO contiene spoilers de la quinta temporada de Stranger Things.

1. Se revelará qué es realmente el "Upside Down"

Tras 4 temporadas de misterio y dudas no resueltas, esta temporada revelará qué es realmente ese mundo de donde vienen las criaturas y el despiadado Vecna: el "Upside Down".

Matt Duffer, uno de los cradores de la historia, reveló a Entertainment Weekly: “Creo que las dos preguntas más importantes que no respondimos realmente en la temporada 1 y que sí respondemos en esta temporada son ¿qué es realmente el Upside Down? y ¿por qué se llevaron a Will?".

2. ¿Por qué son tan pocos episodios?

A pesar de que la temporada final estará compuesta por solo ocho capítulos, los hermanos Duffer revelaron que esta producción es mucho más grande que cualquier cinta que ha hecho la plataforma.

El capítulo final tendrá una duración de alrededor de dos horas, lo que convierte a cada episodio en casi una película independiente.

Lee también Maestro Shifu se disculpa con comerciante tras caos en evento y sorprende al regalarle 40 mil pesos

Stranger Things 5 se estrenó el 26 de noviembre en Netflix. Foto: IMDB

3. La muerte más violenta de toda la serie

Matt Duffer también le confesó al medio británico The Times que a pesar de que esta temporada no tiene escenas tan gráficas ni tan violentas como la temporada 4, sí se puede esperar ver la muerte más violenta de cualquier temporada.

Aunque el personaje que tendrá este destino sigue sin revelarse, a través de redes sociales fans ya han expresado que temen que sea Steve Harrington, uno de los favoritos del fandom.

4. Cada actor terminó su rodaje con su última escena en la serie

Uno de los detalles más emotivos que los hermanos Duffer decidieron implementar durante el rodaje fue darle la oportunidad a cada actor para que su último día en el set fuera se grabara realmente su última escena en la serie.

De acuerdo con información del medio estadounidense, Variety, a pesar de los contratiempos en la programación, la producción logró organizar todo para que los actores tuvieran despedidas únicas a esta historia que los acompañó por 9 años.

5. ¿En qué personajes está inspirado Vecna?

Los creadores de la serie le contaron al medio estadounidense, Entertainment Weekly, que la inspiración para Vecna nació del villano de las dos primeras películas de "Terminator" y Darth Vader en “Rogue One: A Star Wars Story” de 2016; ya que buscaban hacer a un personaje que pareciera invencible y todo poderoso.

Tras 9 años, la serie llegará a su fin. Foto: Netflix.

*Con información de Dann Silva.

También te interesará:

Miss Universo 2025: ¿cuánto cuesta la corona de Fátima Bosch?

Brozo y Loret visitan el Zócalo entre petardos y "vallas del bienestar"; critican falta de respuesta en asesinato de Carlos Manzo

¿Cómo saber si mi perro o gato tienen frío en casa? Conoce las claves

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu