Un Juez de Control determinó aplazar la audiencia en la que se resolvería la apertura a juicio oral contra Gabriela “N”, señalada por la muerte de Daniel Tadeo durante un accidente de tránsito ocurrido en diciembre de 2024 en la zona de Santa Fe, Ciudad de México.

De acuerdo con la defensa de la imputada, el diferimiento se debió a que los asesores legales de la parte acusadora informaron que no habían sido notificados ni tenían conocimiento completo de todos los tomos que integran la carpeta de investigación.

El abogado José Santillán, integrante del equipo defensor, indicó que el aplazamiento también permitiría continuar la búsqueda de un mecanismo alternativo de solución del conflicto, a fin de alcanzar una reparación integral del daño.

Por su parte, Marco Polo Rodríguez, también abogado de la imputada, recordó que la audiencia estaba originalmente programada para el 23 de diciembre; sin embargo, fueron notificados durante el fin de semana que la diligencia se adelantaría para este lunes. Señaló que el cambio de fecha generó afectaciones y cuestionó que, pese a la reprogramación, los asesores legales de la parte acusadora no se presentaran con pleno conocimiento del expediente.

Rodríguez afirmó que los familiares de la víctima cuentan con herramientas jurídicas para impugnar decisiones procesales, pero sostuvo que no han recurrido a ellas.

En tanto, el abogado Leonel Rodríguez solicitó a las autoridades judiciales respetar los plazos establecidos para evitar un mayor desgaste emocional a su clienta, quien —dijo— ha sido objeto de una campaña de desprestigio en redes sociales.

A las afueras de los juzgados, familiares y amigos de Daniel Tadeo realizaron una manifestación para exigir justicia. También acudieron integrantes del colectivo denominado “Daniel Tadeo”, los cuales han sido señalados por la organización No Más Presos Inocentes de presuntamente lucrar con el caso, lo que ha generado tensión entre ambos grupos.

La audiencia para determinar la apertura del juicio oral quedó reprogramada para el 23 de diciembre.

