A casi un año del hecho de tránsito en el que murió , ocurrido en Santa Fe, autoridades judiciales fijaron el 23 de diciembre como fecha para la audiencia de apertura del juicio oral contra , señalada como presunta responsable del incidente.

De acuerdo con las notificaciones realizadas a las partes, en dicha audiencia se desahogarán los datos de prueba que deberán ser aprobados por un juez de Control.

Una vez valorados, se determinará si procede o no el auto de apertura a juicio.

La defensa de Gabriela “N” informó que fueron notificados de la nueva fecha el pasado miércoles. Inicialmente, la audiencia estaba prevista para este lunes; sin embargo, afirmaron que no se cumplían los plazos procesales establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que la conductora, Gabriela N, embistió al repartidor Daniel Tadeo en calles de la CDMX (13/12/2024). Foto: Captura de video
Cámaras de seguridad captaron el momento en que la conductora, Gabriela N, embistió al repartidor Daniel Tadeo en calles de la CDMX (13/12/2024). Foto: Captura de video

El abogado Leonel Rodríguez explicó que la imputada fue vinculada a proceso el 13 de diciembre de 2024, lo que dio paso a un periodo de seis meses para investigaciones complementarias, concluido el 3 de octubre de 2025. Tras ese plazo, el Ministerio Público tenía 15 días para presentar la acusación formal.

“De haberse realizado la audiencia este lunes, no se cumplían las condiciones para debatir los medios de investigación ni para garantizar el principio de contradicción”, señaló el litigante.

El cambio de fecha generó inconformidad entre familiares y amigos de Daniel Tadeo, quienes realizaron un en los accesos a los juzgados de Doctor Lavista, en la colonia Doctores, como protesta por el ajuste en el calendario judicial.

Respecto a los datos de prueba que presentarán ante el juez, Rodríguez indicó que cuentan con siete testimoniales, cerca de diez documentales y tres acuerdos probatorios, con los que buscarán demostrar la inocencia de su clienta por el homicidio derivado del accidente de tránsito ocurrido en diciembre de 2024.

En el hecho también resultó afectada la pareja de la víctima, quien viajaba en la motocicleta y ya alcanzó un acuerdo reparatorio con la imputada.

