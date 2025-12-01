El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, solicitó a las y los diputados del Congreso de la Ciudad de México que los recursos del Capítulo 7 mil se pasen al 6 mil, a fin de no retrasar nuevamente el el ejercicio de los recursos para obra pública.

Indicó que, debido a que este año se metieron en el Capítulo 7 mil, más de 150 millones de pesos fueron retrasados para estar disponibles hasta septiembre, lo que le resta autonomía a la demarcación.

"Para no enredarnos en desconfianza lo que vamos a solicitar a los diputados es que ese recurso del capítulo 7 mil se pase al 6 mil y que eliminen esa traba burocrática y que no empiecen a inventar fideicomisos, porque levantan todas las sospechas sobre la apropiación del recurso de la alcaldía porque esto va a generar muchos problemas para iniciar obras de pavimentación el próximo año", dijo el edil en conferencia de prensa.

Manifestó que pedirá que los recursos ya no sean colocados en un fideicomiso, que en su momento administraba CI Banco, pues eso impide el buen ejercicio del presupuesto.

Mauricio Tabe resaltó que la responsabilidad de que no se ejerza debidamente el presupuesto de obra pública para el siguiente año será de los diputados locales, quienes permitieron que se pusiera ese candado para dicho fideicomiso.

Además, comentó, con ello se desconocen los rendimientos que genera.

"El gobierno sí tiene que aclarar cuáles fueron los rendimientos de ese fideicomiso, porque ese dinero no es del gobierno de la Ciudad, ese dinero y sus rendimientos forman parte de los recursos de la alcaldía Miguel Hidalgo. Entonces, sí hay muchas sospechas sobre el uso indebido de ese fideicomiso”, indicó.

El alcalde de Miguel Hidalgo expuso que entre las prioridades para esta demarcación en 2026, se encuentra duplicar el presupuesto para el programa Pa´ las Jefas, para repavimentar calles y reiluminarlas y fortalecer la seguridad.

“Queremos que haya más presupuesto para hacer más obras en nuestros barrios y colonias populares, queremos meterle muchos más recursos a los proyectos de Barrio Mágico en Lago Chiem y Tlaxpana y esto se suma al proyecto mundialista que estamos pidiendo 182 millones también para aumentar la seguridad y los servicios que se tienen que ofrecer y que van a generar una alta demanda por el mundial”, precisó.

Agregó que su solicitud está justificada porque Miguel Hidalgo es la alcaldía que aporta cerca del 20% del predial a las arcas de la Ciudad de México, es decir, la que más ingresa recursos por lo que se requiere que en la misma medida, se les regrese en beneficios a los vecinos.

Mauricio Tabe dijo que se encuentra en espera de que el Congreso local responda su solicitud para que se repongan la mesa de trabajo para exponer ante el pleno los logros de su administración y las necesidades de recursos para el próximo año.

“El día viernes entregué un escrito al Congreso de la Ciudad para solicitar formalmente que me citen nuevamente, que me repongan mi comparecencia y estoy solicitando que sea en el pleno. Yo no quiero encuentros de tramposos a puertas cerrada, sin medios de comunicación. Yo quiero un encuentro abierto y si es necesario con los 66 diputados lo asumo. Es más, estoy solicitando que nos abran el espacio para hablar en el pleno y por lo menos que nos den el mismo trato que al resto de los alcaldes”, aseveró.

