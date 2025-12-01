El Gobierno de la Ciudad de México propuso en el Código Fiscal 2026 que el subsidio de 100% para el pago del impuesto de la tenencia vehicular aplique a los automóviles cuyo valor no exceda los 550 mil pesos.

En estos casos se aplica el pago del refrendo que para 2026 está planteado en 760 pesos.

Desde hace varios años se había mantenido el subsidio de 100% para propietarios de vehículos cuyo valor fuera inferior a 250 mil pesos, como ocurre en el actual Código Fiscal.

“A más tardar el 16 de enero de 2026, la persona titular de la Jefatura de Gobierno deberá emitir un acuerdo de carácter general de subsidio al impuesto sobre tenencia o uso de vehículos a que se refiere este código”, señala la propuesta que es analizada por el Congreso.

Según el planteamiento, el subsidio de 100% a la tenencia vehicular aplicaría del 1 de enero al 31 de marzo de 2026. También a motocicletas cuyo valor no exceda los 250 mil pesos.

Además, podrán beneficiarse de este subsidio los automovilistas cuyos vehículos sean adquiridos después de los primeros tres meses del ejercicio fiscal, siempre y cuando cumplan los requisitos y cubran los derechos de control vehicular en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de la fecha en que se dé el hecho generador del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos.

“Se dará continuidad a todos los beneficios fiscales consagrados en el Código Fiscal de la Ciudad de México en materia de impuesto predial, derechos por el suministro de agua e impuesto sobre tenencia o uso de vehículos”, añade la propuesta.

En este sentido, la propuesta de Ley de Ingresos para 2026 prevé que se recauden 4 mil 582 millones 426 mil 636 pesos por concepto de tenencia. Para 2025, en la ley avalada se estimaron 4 mil 409 millones.

“En la elaboración de las proyecciones se consideraron los siguientes elementos: subsidio al impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, que se mantiene como un estímulo al cumplimiento y la regula”, establece el documento.