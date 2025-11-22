El Gobierno de la Ciudad de México pagó 23 millones 600 mil 846 pesos por daños que ocasionaron las inundaciones de este año a 74 automóviles; además de 90 mil 100 pesos para propietarios de cuatro vehículos que presentaron este 2025 desperfectos por caídas de árboles. Un total de 23 millones 690 mil 946 pesos.

Las alcaldías donde se registraron las afectaciones a vehículos por inundaciones son Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Por lo que se refiere a los daños por caída de árboles, se registraron en las alcaldías Azcapotzalco, Miguel Hidalgo y Tlalpan.

La Secretaría de Administración y Finanzas informó a EL UNIVERSAL, vía transparencia, que —en cuatro años— por la caída de árboles e inundaciones en la capital el Gobierno de la Ciudad de México indemnizará por más de 60 millones de pesos, a través del seguro de la administración local, a un total de 369 automovilistas que vieron afectadas sus unidades.

Lee también Lluvias de octubre provocaron siniestros por 4 mil 500 mdp, revela AMIS

La cifra más alta registrada por estos conceptos, desde 2022, es la correspondiente a las afectaciones por inundaciones y caída de árboles de este 2025.

Lo anterior, explicó la dependencia, ante la exigencia de ciudadanos que denunciaron percances en sus vehículos y que llevó al Gobierno de la Ciudad de México a pagar por la reparación del daño, a través de Seguros Azteca, que contrató este año por un monto de 380 millones 960 mil 301 pesos.

Reparación del daño

La Secretaría de Administración y Finanzas detalló que de 2022 a octubre de 2025, un total de 159 unidades fueron dañadas por la caída de un árbol, por lo que se aplicó el seguro y se procedió al pago de 3 millones 933 mil 931 pesos.

Lee también Cruces seguros y más autobuses eléctricos, algunas de las mejoras en CDMX con recursos de licencia permanente: Semovi

El mayor monto se efectuó en 2023, cuando se indemnizó a ciudadanos por un millón 796 mil 288 pesos por daños a 60 unidades.

En el mismo periodo de 2022 a octubre de 2025, 210 vehículos presentaron daños a causa de las inundaciones, por lo que el pago fue de 60 millones 337 mil 59 pesos.

El Gobierno de la Ciudad realiza el pago dependiendo del periodo de tiempo que implique que la ciudadanía entregue documentos y externe su petición, en un plazo límite de 72 horas después del suceso, así como la validación de los hechos mediante dictámenes por parte de la alcaldía donde se registró el incidente.

Posteriormente, la aseguradora emitirá el pago en los 20 días siguientes al iniciar el trámite.

Lee también Seguros para autos, estancados desde la pandemia en México

Dentro del proceso de comprobación del hecho, la Secretaría de Administración y Finanzas expuso que para aplicar al seguro se contemplan resultados de dictámenes emitidos por la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) en el caso de que una unidad haya presentado desperfectos por inundaciones y por las áreas de protección civil de cada alcaldía.

Mientras que por caída de algún árbol por vientos, principalmente, será a través de las aseguradoras de los automovilistas el papeleo, al tiempo de que la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) será la dependencia que otorgará el deducible por el daño.

“Se considera un solo siniestro, el monto total de todas las pérdidas sufridas por el asegurado en Ciudad a consecuencia de daños ocasionados a los bienes de los ciudadanos por la misma condición atmosférica y/o física, dentro del periodo de 72 horas consecutivas”, precisó la dependencia.