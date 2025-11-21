Más Información
Fátima Bosch menciona a Dios y al destino en su primer mensaje como la ganadora de Miss Universo 2025
La noche que Tabasco se convirtió en una sola voz; así celebraron a Fátima Bosch en Miss Universo 2025
Trasladan a "El Licenciado", presunto operador del CJNG en el asesinato de Carlos Manzo, al penal federal del Altiplano
Juez de Perú ordena capturar y encarcelar a Betssy Chávez, ex primera ministra, asilada en la embajada de México
La primera tormenta invernal de la temporada 2025–2026 traerá lluvias muy fuertes en Baja California, fuertes en Sonora, y condiciones para caída de nieve o aguanieve en sierras del norte bajacaliforniano y del noroeste sonorense, alertó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En su reporte diario, agregó que el sistema también provocará rachas de viento de hasta 60 km/h y temperaturas mínimas de hasta -10 grados en zonas montañosas de Chihuahua y Durango.
El Servicio reportó que la combinación del frente frío número 16, una circulación ciclónica en altura, una vaguada polar y las corrientes en chorro polar y subtropical dará origen a este fenómeno invernal, que dejará lluvias puntuales muy fuertes en el norte y centro de Baja California y chubascos en Baja California Sur.
El golfo de California y las costas de la península también resentirán vientos sostenidos y oleaje elevado.
Lee también “Golpe al huachicol, el más importante de este gobierno": García Harfuch; habrá más, asevera
Las bajas temperaturas se extenderán hacia el norte y centro del país. En Chihuahua y Durango se esperan heladas severas, mientras que las zonas altas de Baja California y Sonora podrían registrar valores entre -5 y 0 grados. En estados como Estado de México, Puebla o Tlaxcala el amanecer también será frío, con mínimas que podrían rondar los cero grados.
A estas condiciones se suma la influencia del frente frío número 15 y otros sistemas de baja presión, que ocasionarán lluvias y chubascos en entidades del noreste, golfo y sur del país. Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Quintana Roo podrían tener acumulados moderados, además de rachas de viento de hasta 60 km/h en varias regiones.
Las autoridades alertaron que las lluvias más intensas podrían provocar deslaves, crecidas de ríos e inundaciones en zonas bajas, mientras que las ráfagas de viento representan riesgo de caída de árboles y estructuras ligeras. Se pidió a la población extremar precauciones, mantenerse abrigada y seguir los avisos del SMN, Conagua y Protección Civil.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
apr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]