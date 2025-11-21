Más Información

Fátima Bosch es la nueva Miss Universo; México tiene su cuarta corona

Miss Universe 2025: “Que nadie te haga dudar de tu valor”; las respuestas de Fátima Bosch en la sesión de preguntas

“México, México”: así ruge Tabasco mientras Fátima Bosch compite por Miss Universo

La mexicana Fátima Bosch gana Miss Universo 2025; sigue aquí el minuto por minuto de la ceremonia

Miss Universo 2025, una reina ligada a la 4T; Fátima Bosch, sobrina de Mónica Fernández Balboa

Pieza de Frida Kahlo hace historia; se convierte en la obra más cara realizada por una mujer

Mónica Fernández Balboa, actual directora del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, es tía de quien la noche del jueves se convirtió en la cuarta mexicana en ganarse la corona de

La familia de la Miss Universo mexicana siempre estuvo ligada a los certámenes de belleza, ya que la misma funcionaria fue Flor Tabasco 1984, al igual que su tía Claudia Fernández en 2004.

Cabe destacar que la exsenadora de Tabasco ha apoyado a su sobrina en sus redes sociales, incluso con el caso de Nawat Itsaragrisil.

¿Quién es Mónica Fernández Balboa, exsenadora de Morena?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en octubre del 2024 la designó para dirigir el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP).

La funcionaria fue electa como senadora de la República de Tabasco en el año 2018 y durante ese periodo fue vicepresidenta y presidenta de la Mesa Directiva y, posteriormente, presidenta de la Comisión de Gobernación.

En 2013 fue Secretaria de Desarrollo Social por el Estado de Tabasco.

¿Cuál es el caso de Nawat Itsaragrisil?

A través de redes sociales empezó a circular un video en el que Nawat, director general de Miss Universe Tailandia, durante un evento previo a la final del certamen, llamaba tonta a la mexicana y, después, intentó intimidarla llamando a seguridad para sacarla.

La mexicana decidió alzar la voz con los medios de comunicación locales y acusó a Nawat de haberle faltado al respeto e intentar silenciarla.

