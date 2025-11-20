Más Información

Obra de Klimt alcanza 236 mdd y es la más cara de arte moderno

Hugo Alfredo Hinojosa gana premio con "Ad Absurdum"

Con nuevo museo, el Estadio Akron abre sus puertas al arte

Mínimo, el incremento del aporte del sector cultural al PIB nacional

INEGI cambia metodología y las cifras positivas de lectura se disparan 

Retrato de Klimt que salvó a su protagonista de los nazis bate récord al subastarse por 236 millones

Entre ovaciones, aplausos, sonrisas y música mexicana, es como sorprendieron a en Tailandia, donde se llevará a cabo la 74ª edición del certamen de belleza Miss Universo para elegir a una nueva reina entre delegadas de 120 países y territorios.

Fátima compartió en sus redes sociales el feliz momento en el que decenas de celulares apuntaban hacia ella mientras el tema de "Cielito lindo" comenzó a sonar con fuerza entre banderas de México y sobreros de charro; los abrazos de familiares y amigos de Bosh no se hicieron esperar, una experiencia que agradeció en redes.

"Los amo con todo mi corazón, gracias por tanto amor", escribió para acompañar uno de los videos en el que se observa muy emocionada al escuchar el apoyo de compatriotas mexicanos.

"¡México!, ¡México!, ¡México!, ¡México!", se escuchó con fuerza mientras Fátima, con un ramo de flores en la mano saludaba con alegría a los asistentes que la hicieron sentir desde ya ganadora.

Fátima Bosch, favorita para ganar Miss Universo

Después de 20 días de actividades en el país asiático, las candidatas desfilarán en la gala final, que comenzará a las 8.00 hora local (1.00 GMT) presentado por el comediante estadounidense Steve Byrne y con un panel de jueces renovado, después de la renuncia esta semana de dos miembros del jurado.

Aunque las delegadas participaron en numerosos desfiles en Tailandia, solo fueron evaluadas en cuatro actividades que determinaron el listado de las 30 mujeres que serán anunciadas como clasificadas al comienzo del show y que continuarán la carrera para convertirse en sucesora de la danesa Victoria Kjaer.

De acuerdo con la página especializada en concursos de belleza Sash Factor, la representante de Costa de Marfil, Olivia Yace, es la favorita a ganar la corona por su desempeño en las competencias preliminares, seguida por la tailandesa Veena Praveenar, la filipina Ahtisa Manalo, la venezolana Stephany Abasaly y la puertorriqueña Zashley Alicea.

Otros portales especializados destacan el favoritismo de las representantes de México, Fátima Bosch; Turcas y Caicos, Bereniece Dickenson; Colombia, Vanessa Pulgarín, y China, Zhaona Zena.

*Con información de EFE.

