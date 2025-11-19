Más Información

Retrato de Klimt que salvó a su protagonista de los nazis bate récord al subastarse por 236 millones

Retrato de Klimt que salvó a su protagonista de los nazis bate récord al subastarse por 236 millones

Ni fecha ni detalles para las acciones culturales del Plan Michocán

Ni fecha ni detalles para las acciones culturales del Plan Michocán

“En EU y México hay amenazas contra el orden democrático liberal": Ian Buruma

“En EU y México hay amenazas contra el orden democrático liberal": Ian Buruma

Anuncian actividades para la quinta edición del encuentro de arte textil Original en Los Pinos

Anuncian actividades para la quinta edición del encuentro de arte textil Original en Los Pinos

Mejorarán 12 museos y 46 zonas arqueológicas con motivo del Mundial 2026

Mejorarán 12 museos y 46 zonas arqueológicas con motivo del Mundial 2026

Facultad de Filosofía, Senado y Asociación Filosófica de México preparan conversatorios por el Día de la Filosofía

Facultad de Filosofía, Senado y Asociación Filosófica de México preparan conversatorios por el Día de la Filosofía

A través de redes sociales se viralizó un corrido dedicado a , la mexicana que competirá en Miss Universo 2025. La canción, creada en su honor, ha acumulado más de 34 mil Me gusta en TikTok y continúa sumando reproducciones.

El tema fue compuesto por El Compa Camaney, acordeonista y solista especializado en música regional mexicana, quien frecuentemente colabora con la agrupación Conjunto Diamante Norteño.

Con una duración de 2 minutos y 35 segundos, el corrido narra el incidente en el que Fátima Bosch fue discriminada por Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, cuyas declaraciones ofensivas contra la modelo mexicana se volvieron virales.Entre sus versos destaca la línea en la que se exalta su papel como representante nacional:“Es la belleza mundial / Es la que nos representa / Es una mujer hermosa que tiene sangre de Azteca.”

Fatima Bosch se luce con el traje nacional en Miss Universo 2025. FOTO: Instagram fernandoortiz.atelier
Fatima Bosch se luce con el traje nacional en Miss Universo 2025. FOTO: Instagram fernandoortiz.atelier

El corrido ha ganado fuerza en internet, donde cientos de mexicanos han mostrado su apoyo tanto a Fátima como al compositor. En TikTok, usuarios han dejado mensajes como:

“Ya tiene una cumbia y ahora un corrido. Se merece eso y más nuestra niña.” “Viva México, viva Tabasco, viva Fátima Bosch". “Excelente composición, mi compa Camaney. Apoyo total de los mexicanos a Fátima Bosch, viva México.”

@compacamaney El Corrido a Fatima Bosch #Mismexico2025 #MissUniverso #tabascomx ♬ original sound - Compa Camaney

Lee también

Horario de la final de Miss Universo 2025 con Fátima Bosch

La final de Miss Universo 2025 se llevará a cabo este jueves 20 de noviembre a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá verse a través del canal oficial de Miss Universe en YouTube.

El público también podrá votar por mediante la app oficial de Miss Universo, disponible para Android e iOS, siguiendo los pasos indicados dentro de la plataforma.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Acusan a Harry y Meghan de un complot para atraer a Beatriz y Eugenia a su ‘club rebelde’. Foto: EFE / (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)

Acusan a Harry y Meghan de un complot para atraer a Beatriz y Eugenia a su ‘club rebelde’

Miss Chile sorprende y destapa a su favorita para ganar Miss Universo 2025: "Tiene una voz fuerte". Foto: EFE

Miss Chile revela su pronóstico final de Miss Universo: "México debe llevarse la corona". VIRAL

Christian Nodal aclara si olvidó o no mencionar a Ángela Aguilar en los Grammy: “He estado muy cansado". Foto: AFP

Christian Nodal aclara si olvidó o no mencionar a Ángela Aguilar en los Grammy: “He estado muy cansado"

Melania Trump y Georgina Rodríguez se roban el show en cena con Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca. Foto: AFP

Melania Trump y Georgina Rodríguez se roban el show en cena con Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca

Anya Taylor-Joy. Foto: AP

Anya Taylor-Joy se luce con vestido transparente y lencería a la vista en Los Ángeles

[Publicidad]