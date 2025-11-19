A través de redes sociales se viralizó un corrido dedicado a Fátima Bosch, la mexicana que competirá en Miss Universo 2025. La canción, creada en su honor, ha acumulado más de 34 mil Me gusta en TikTok y continúa sumando reproducciones.

El tema fue compuesto por El Compa Camaney, acordeonista y solista especializado en música regional mexicana, quien frecuentemente colabora con la agrupación Conjunto Diamante Norteño.

Con una duración de 2 minutos y 35 segundos, el corrido narra el incidente en el que Fátima Bosch fue discriminada por Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, cuyas declaraciones ofensivas contra la modelo mexicana se volvieron virales.Entre sus versos destaca la línea en la que se exalta su papel como representante nacional:“Es la belleza mundial / Es la que nos representa / Es una mujer hermosa que tiene sangre de Azteca.”

Fatima Bosch se luce con el traje nacional en Miss Universo 2025. FOTO: Instagram fernandoortiz.atelier

El corrido ha ganado fuerza en internet, donde cientos de mexicanos han mostrado su apoyo tanto a Fátima como al compositor. En TikTok, usuarios han dejado mensajes como:

“Ya tiene una cumbia y ahora un corrido. Se merece eso y más nuestra niña.” “Viva México, viva Tabasco, viva Fátima Bosch". “Excelente composición, mi compa Camaney. Apoyo total de los mexicanos a Fátima Bosch, viva México.”

Lee también "Me duele muchísimo": Fátima Bosch habla de la lesión que enfrenta en Miss Universo 2025

Horario de la final de Miss Universo 2025 con Fátima Bosch

La final de Miss Universo 2025 se llevará a cabo este jueves 20 de noviembre a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá verse a través del canal oficial de Miss Universe en YouTube.

El público también podrá votar por Fátima Bosch mediante la app oficial de Miss Universo, disponible para Android e iOS, siguiendo los pasos indicados dentro de la plataforma.

Lee también Miss Universo 2025: ¿Cómo votar por la mexicana Fátima Bosch?