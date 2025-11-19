Más allá de la polémica con el empresario y director tailandés Nawat Itsaragrisil, la competencia de Miss Universo sigue adelante para la representante mexicana Fátima Bosch. A horas de la gran final, la modelo sufrió un pequeño accidente en su habitación de hotel en Tailandia.

En un enlace en vivo con sus seguidores, Fátima explicó que se clavó un cristal en la planta del pie mientras caminaba. A pesar del intenso dolor, decidió continuar enfocada en su preparación para el certamen y posponer la visita al médico.

¿Cómo ocurrió el accidente de Fátima Bosch?

La modelo de 26 años mencionó que el accidente probablemente fue causado por fragmentos de vidrio que quedaron en el suelo de la habitación tras la estancia de una huésped anterior, lo que el hotel no detectó.

Aunque retiró los fragmentos visibles, uno de ellos se enterró en su pie en el que portaba sandalias con suela delgada. Fátima logró extraer parte del cristal con pinzas, pero sigue sintiendo molestias.

Fátima Bosch deslumbra en traje de baño. Foto: Instagram oficial Miss Universo.

"Me clavé un pedacito de vidrio, lo saqué con una pinza, pero me duele mucho en la zona donde me lo clavé. Creo que queda un pedazo ahí, pero como ya se cerró la herida, no quiero tocarme más", explicó. "Me duele muchísimo cuando piso, pero no tengo tiempo de ir al médico ahora."

La belleza también compartió que tiene un pequeño moretón en la zona afectada, pero está evitando tocarse la herida y prefiere que sea un profesional quien se encargue del tratamiento.

A pesar de la lesión, Fátima sigue demostrando su determinación.

En una entrevista con Sale el Sol, expresó su compromiso con el certamen y su orgullo por representar a México: "No van a poder conmigo ni con mi país. No voy a dejar la chamba tirada, seguimos dándolo todo."

Este miércoles, durante las preliminares, la mexicana brilló con un traje típico diseñado por Fernando Ortiz, inspirado en la diosa mexica Xochiquetzal.

Fátima Bosch luce el traje nacional. Foto: Instagram fatimaboschfdz y fernandoortiz.atelier.