Retrato de Klimt que salvó a su protagonista de los nazis bate récord al subastarse por 236 millones

Ni fecha ni detalles para las acciones culturales del Plan Michocán

“En EU y México hay amenazas contra el orden democrático liberal": Ian Buruma

Anuncian actividades para la quinta edición del encuentro de arte textil Original en Los Pinos

Mejorarán 12 museos y 46 zonas arqueológicas con motivo del Mundial 2026

Facultad de Filosofía, Senado y Asociación Filosófica de México preparan conversatorios por el Día de la Filosofía

A solo dos días de la final, los nervios, la presión y los accidentes ya están dejando su huella en las preliminares de .

La representante de Jamaica, Gabrielle Henry, generó preocupación al sufrir una aparatosa caída mientras desfilaba en el escenario durante la madrugada de este miércoles, hora de México. En esa etapa, las delegadas lucieron trajes nacionales, de baño y de noche.

En el último modelaje, Henry portaba un vestido naranja que resaltaba su piel y caminaba con seguridad, mirando al frente. Sin embargo, en los videos que se han compartido en redes sociales se observa que no se percató de que estaba cerca del borde del escenario. Al dar su siguiente paso, perdió el equilibrio y cayó al vacío.

Un equipo de paramédicos acudió rápidamente para asistirla y la trasladaron en camilla al Hospital Paolo Rangsit, en Tailandia, sede del certamen.

Aunque las concursantes ensayan con anticipación y conocen el escenario a la perfección, parece que la concentración de Gabrielle en ese momento no fue suficiente para evitar el accidente.

Hasta el momento, se desconoce si continuará en la competencia.

Raúl Rocha, presidente de Miss Universe Organization, se pronuncia

El presidente de Miss Universo, Raúl Rocha informó mediante un comunicado que la modelo no sufrió fracturas y que está recibiendo atención médica.

“Me gustaría compartir con la familia de Miss Universo que estamos preocupados por la salud de nuestra Miss Universo Jamaica que, a las 12:00 a.m., hora de Bangkok, salió del hospital donde recibe tratamiento”, escribió el dueño de la competencia de belleza.

Añadió que la modelo, quien está en compañía de su familia, estará en observación toda la noche.

Por su parte, Miss Universo Jamaica también aseguró que la belleza se encontraba estable, pero continuaría con exámenes médicos para determinar si se le puede dar de alta: “Pedimos amablemente a todos que mantengan el ánimo en alto, la tengan en sus oraciones y envíen pensamientos positivos mientras recibe la atención médica necesaria. Agradecemos a todos por sus muestras de amor, apoyo y oraciones continuas”, se lee en el texto.

