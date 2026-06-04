El gobierno de EU ha señalado a los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, de nexos con el crimen organizado y el contrabando de combustibles, según información revelada por Los Angeles Times; en medio de presuntas investigaciones, sus visas fueron canceladas, de acuerdo con el mismo diario, aunque ambos mandatarios estatales han rechazado las acusaciones.

Los señalamientos provocaron diversas reacciones dentro de la cúpula de Morena, entre ellas la de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha apuntado a EU de querer atacar al movimiento morenista e intervenir en las elecciones intermedias de 2027, pero sin duda la reacción que más ha llamado la atención es la del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha reaparecido desde Palenque a través de una carta publicada en su cuenta de X dirigida a Donald Trump.

En su carta, el tabasqueño manifestó su apoyo a Sheinbaum, además de que advirtió que algunos funcionarios estadounidenses están presuntamente intentando debilitar a Morena para fortalecer a la derecha mexicana, usando el pretexto de combatir al narco para tener un gobierno sumiso.

El expresidente López Obrador también pidió el regreso del “anterior Donald Trump” que, asegura, tenía una actitud más comprensiva y de acuerdos, en relación a asuntos como los aranceles, el caso del general Salvador Cienfuegos y el T-MEC.

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Apuntes rápidos sobre la reaparición de AMLO:

1. AMLO entra al tema de las acusaciones a funcionarios por vínculos con el narco pero no desde la reivindicación de su inocencia, la falta de pruebas o la inexistente reciprocidad con EU de la que ha hablado @Claudiashein sino que... https://t.co/7lr1fXtOG6 — Mario Campos (@mariocampos) June 4, 2026

Analistas ven "señal de preocupación"

La reaparición de AMLO ha generado un intenso debate a través de las redes sociales; algunos catalogan su regreso como una señal de preocupación entre él y su círculo cercano.

El politólogo Mario Campos, por medio de su cuenta de X, escribió una serie de apuntes tratando de explicar su regreso a la escena nacional, destacando su relación anterior con el mandatario estadounidense.

Su carta es interpretada como una señal de unidad y liderazgo entre la 4T ante las presiones del Trump, consideró.

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🗳️📌AMLO REAPARECE PARA DEFENDER A SHEINBAUM Y... ¿A ROCHA MOYA?



¿Cuál es la razón de su regreso?



Y es que AMLO reapareció en redes con una carta desde Palenque.



Lo hace tras los casos Rocha Moya, Durazo y Américo Villarreal.



Tres gobernadores de Morena bajo presión directa… pic.twitter.com/pfhuOjU6ZD — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) June 4, 2026

El analista Juan Ortiz en su cuenta de X trata el tema de la carta de López Obrador como un espaldarazo a Claudia Sheinbaum y los gobernadores morenistas acusados de supuestos nexos con el crimen organizado, sobre todo Rubén Rocha Moya.

El especialista internacional en seguridad pública, Ghaleb Krame, en su cuenta de X, cuestionó la razón por la que López Obrador recordó el caso contra el general Salvador Cienfuegos, saliendo en defensa del Ejército Mexicano y rechazando la etiqueta de los cárteles de la droga como organizaciones terroristas.

Este mensaje de #AMLO es incendiario en su lectura entre líneas.



🤔 ¿Intenta evitar un golpe de Estado?



La carta de AMLO parece contener un mensaje que ha pasado casi desapercibido entre las referencias a Trump, Sheinbaum y la DEA.



El verdadero eje del texto no es Trump.

Es… https://t.co/D85xGhQiHz — Ghaleb Krame, Ph.D. (@GhalebKrame) June 4, 2026

Oposición pide a AMLO “dejar gobernar a la Presidenta”

Entre la oposición, también hubo reacciones contra la carta del expresidente, como la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, quien le pidió no meterse en las acusaciones de EU contra los políticos señalados por narcotráfico.

“Deje gobernar a la Presidenta, al menos no estorbando. Su política de abrazos y no balazos dejó 200 mil asesinatos y al narcotráfico empoderado y con total impunidad”, señaló la panista en sus redes sociales.

El presidente del PRI, Alejandro "Alito" Moreno, criticó al expresidente llamándolo "narcopresidente" y de ser empleado del crimen organizado. Además, garantizó que pronto vendrán por él a su hacienda.

El vocero panista y columnista de EL UNIVERSAL, Jorge Triana, se burló de la carta asegurando que López Obrador “está muerto de miedo” y que vendrán por él.

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