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El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que este jueves se restablecieron las corridas de trenes en toda la Línea 2, de Tasqueña a Cuatro Caminos, como parte de los ajustes operativos derivados de las obras que se realizan en Calzada de Tlalpan. Aunque el servicio ya opera en toda la línea, algunas estaciones permanecen cerradas al público.
Las estaciones que continúan sin servicio para usuarios son:
- San Antonio Abad
- Chabacano
- Viaducto
- Nativitas
- Portales
- Zócalo/Tenochtitlan
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El Metro detalló que los trenes circularán por las estaciones sin realizar ascenso ni descenso de pasajeros, permanecerán cerradas hasta nuevo aviso debido a la estrategia operativa implementada por los trabajos que se llevan a cabo en la zona de Calzada de Tlalpan.
Sin embargo, indicó que después de las 22:00 horas el servicio operara en dos tramos:
- Tasqueña-Xola Pino
- Suárez-Cuatro Caminos
Por lo que continuará el servicio gratuito de apoyo de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).
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