Autorretrato de Frida Kahlo rompe récords en subasta, es vendida en más de 54 mdd

Obra de Klimt alcanza 236 mdd y es la más cara de arte moderno

Hugo Alfredo Hinojosa gana premio en Londres con su primera película "Ad Absurdum"

Con nuevo museo, el Estadio Akron abre sus puertas al arte

Mínimo, el incremento del aporte del sector cultural al PIB nacional

INEGI cambia metodología y las cifras positivas de lectura se disparan 

Hay un refrán mexicano que dice que "no hay quinto malo", pero esta noche ese dicho popular quedó en el olvido gracias a Fátima Bosch. Ahora no hay cuarta mala, y es que la mexicana trajo a casa la cuarta corona de Miss Universo.

Esta noche, y luego de tres largas horas de competencia, la tabasqueña se coronó como Miss Universo 2025, imponiéndose ante la representante de Tailandia que se quedó con el segundo lugar.

El triunfo de Bosch de inmediato desató todo tipo de reacciones entre los paisanos, incluyendo las exreinas que ya han marcado la historia del certamen en nuestro país como Ximena Navarrete y Lupita Jones.

Navarrete fue una de las primeras en celebrar. A través de sus historias de Instagram compartió un breve pero sincero mensaje:

“Felicidades Fátima Bosch ¡Tenemos cuarta!" escribió junto a una captura del momento exacto de la coronación.

Ximena Navarrete, Miss Universo 2010, se dijo orgullosa de Bosch. Foto: Instagram.
Minutos más tarde, Lupita Jones, la primera mexicana en ganar el concurso en 1991, también se sumó a la ola de felicitaciones. En sus redes posteó una fotografía de Bosch en su traje rojo bordado y publicó: “¡Felicidades México! ¡Felicidades Fátima Bosch!".

La primera Miss Universo mexicana se unió a la ola de felicitaciones. Foto: Instagram.
El logro de Bosch fue doblemente significativo, recordemos que hace tan solo unos días, la ahora mujer más bella del mundo se vio envuelta en el escándalo, luego del enfrentamiento que tuvo con Nawat Itsaragrisil, Director de Miss Universo Tailandia.

El pleito tuvo lugar durante un evento previo a la final, que se llevó a cabo este jueves 20 de noviembre, cuando el empresario tailandés llamó "tonta" a la modelo y quiso intimidarla con la seguridad del lugar.

Desde ese momento Bosch se convirtió en la voz del empoderamiento femenino y la lucha contra la violencia de género, dos banderas que ondearon en toda su participación.

