Cuando Fátima Bosch pasó a las cinco finalistas de Miss Universo y sin perder la sonrisa que mostró a lo largo de toda el concurso, hizo la clásica señal del corazón con ambas manos, agradeciendo el momento.

Minutos después, religiosa convencida, se persignó cuando ya tenía el ramo de flores y la corona que la acreditaba como la nueva reina mundial de belleza, al dejar en segundo lugar a la representante de Tailandia, que tenía a su favor la localía del país sede.

Con ello, la tabasqueña de 24 años se convirtió en la cuarta mexicana ganadora de Miss Universo luego de Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza, la más reciente, coronada en 2020.

Lo ocurrido fue lo opuesto a los hechos de hace justo 16 días, cuando el nombre de Fátima circuló mundialmente luego de confrontar a Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, quien la había insultado en un evento por no subir publicaciones del evento a su red social.

Fátima respondió a la agresión parándose de su asiento, aun con las amenazas del directivo, y salió del salón acompañada por otras concursantes.

Desde entonces todo mundo la conoció. Preocupó hace unas horas cuando se dio a conocer que sufría de una lesión, tras pisar descalza un vidrio. Pero no se notó cuando hizo la pasarela en traje de baño y vestido de noche. Mucho menos cuando caminó ya con el cetro en su poder.

En redes sociales, durante el desarrollo del concurso, no dejó de haber apoyo para la representante mexicana.

"Vamos México, vamos, sí se puede”; “Fátima, la más bella” y “Nadie podrá con ella”, fueron algunas de las frases que se fueron viendo a lo largo de las tres horas que duró el certamen.

Fue, dirían, un premio a Fátima que desde niña la pasó mal. Fue en esa etapa en que aprendió a lidiar con los obstáculos, porque de niña padeció bullying al tener dislexia y déficit de atención.

“Los niños pueden llegar a ser muy crueles, pero no tengo rencor, porque hay que tener empatía, porque no lo hacían adrede", apuntó en una entrevista.

Ahora inicia un reinado de doce meses.