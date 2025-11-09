El paquete presupuestal de 2026 garantizará el avance en la política social y obras públicas prioritarias de la Ciudad como las tres líneas de Cablebús, mejoramiento de líneas del Metro y construcción de las primeras Utopías, comentó la presidenta de la Comisión de Presupuesto del Congreso local, Valentina Batres.

Durante La Chilanguera de este domingo, recordó que este 18 de noviembre arrancan las mesas mesas de trabajo con alcaldes y organismos autónomos para conocer sus necesidades presupuestales para el próximo año.

"Queremos saber cómo han gastado las alcaldías, para tener un análisis más robusto sobre cómo orientar los recursos en cada demarcación", explicó.

Estas mesas de trabajo concluirán el 5 de diciembre, y subrayó que el objetivo es tener listo el dictamen de presupuesto el 15 de diciembre para someterlo al pleno.

“También viene en esta ruta de la aprobación del Paquete Económico 2026 la comparecencia de la Secretaría de Finanzas. Nosotros, las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y la de Hacienda el jueves 27 de noviembre instalamos, comisiones unidas para que de ahí al 15 de diciembre podamos tener el dictamen que se someterá al pleno del Congreso del Paquete Económico”, dijo.

Y añadió: “En qué consiste el Paquete Económico, en la actualización del Código Fiscal, que es donde contienen las contribuciones fiscales de la Ciudad de México, los ingresos propios, y también la revisión, análisis, discusión de la propuesta de gasto que presenta el Gobierno de la Ciudad, a través de la Secretaría de Finanzas, en una propuesta de equilibrio presupuestal; es decir, de acuerdo a los ingresos que va a tener la Ciudad de México en 2026, se orienta el gasto de la Ciudad con respecto a estos ingresos”.

Valentina Batres recalcó que el monto de endeudamiento aprobado es de tres mil 500 millones de pesos destinados a mejorar la infraestructura de servicios. El 52% del presupuesto de la Ciudad proviene de impuestos locales.

