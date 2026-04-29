México debe hacer más en la frontera, y “hacerlo con rapidez”: Hegseth; reconoce avances del gobierno mexicano en seguridad

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, reconoció los avances del gobierno mexicano en materia de seguridad fronteriza, pero señaló que esos esfuerzos deben “intensificarse” y hacerlo “con rapidez”.

Hegseth compareció ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes por primera vez desde el inicio de la guerra en Irán, el 28 de febrero, para debatir la propuesta de presupuesto militar del gobierno para 2027, que elevaría el gasto en defensa a una cifra histórica de 1.5 billones de dólares.

En su testimonio escrito, Hegseth mencionó el tema de la seguridad fronteriza. Subrayó que en la actualidad, "el número de cruces ilegales" a Estados Unidos "es de cero".

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Señaló que la administración de Donald Trump ha asegurado la frontera, "en parte, organizando, entrenando y equipando unidades específicamente en misiones de defensa fronteriza, incluyendo operaciones terrestres, marítimas y aéreas, en apoyo a nuestros socios interinstitucionales".

Además, dijo, "estamos instando para que nuestras contrapartes mexicanos hagan más. Ellos han logrado progresos pero necesitamos ver más, y verlo rápido". Añadió que "nuestras fronteras no deberían ser la primera línea de defensa de los hogares estadounidenses, debería ser la última".

En su testimonio escrito, Hegseth defendió que la lucha contra los cárteles en el Hemisferio Occidental "es prioridad. Los días en que estos narcoterroristas operaban libremente en nuestro hemisferio se terminaron".

El secretario de Guerra aseguró que "los narcoterroristas son el Al-Qaeda de nuestro hemisferio, los estamos cazando con la misma sofisticación y precisión con la que cazamos a Al-Qaeda. Los estamos persiguiendo, asesinando. Y los seguiremos asesinando en tanto sigan envenenando a nuestra gente con narcóticos tan letales que son el equivalente de armas químicas".

Ya durante la tensa comparecencia, en la que demócratas cuestionaron que Hegseth hable de victoria en Irán cuando el país persa mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz, el secretario de Guerra respondió con agresividad y afirmó que el mayor desafío al que se enfrenta Estados Unidos en la guerra no es el ejército iraní, sino los críticos del Congreso.

“El mayor desafío, el mayor adversario al que nos enfrentamos en este momento, son las declaraciones imprudentes, irresponsables y derrotistas de los demócratas del Congreso y de algunos republicanos”, declaró.

Los demócratas rápidamente centraron la atención en el aumento desmedido de los costos de la guerra, la merma en las municiones de Estados Unidos y el bombardeo de una escuela que mató a niños.

“Uno puede ganar muchas pequeñas batallas y perder la guerra, por eso uno desde antes no debería meterse torpemente en una guerra”, declaró el representante Adam Smith de Washington, el principal demócrata del comité. “Como lo veo, la estrategia parece ser usar tanta violencia, tantas amenazas, tanta coerción como sea posible para doblegar al mundo a nuestra voluntad. Creo que esa es una estrategia muy peligrosa”.

Los republicanos han dicho que, por ahora, mantendrán su confianza en el liderazgo de Trump en la guerra, citando el programa nuclear de Irán, la posibilidad de que se reanuden las conversaciones y lo mucho que está en juego si se produce una retirada.

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Aun así, los republicanos están ansiosos por que el conflicto termine, y algunos ya miran a futuras votaciones que podrían convertirse en una prueba importante para el presidente estadounidense.

El representante republicano Mike Rogers, presidente del Comité de Servicios Armados, abrió la audiencia del miércoles centrándose en el llamado de Trump a aumentar el gasto militar. Señaló los recientes aumentos del gasto en defensa por parte de China, Rusia e Irán.

“No tenemos suficientes municiones, buques, aeronaves o sistemas autónomos para garantizar el dominio frente a cada adversario”, apuntó Rogers. “Ellos están gastando más de su PIB en defensa que nosotros”. Con información de AP

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