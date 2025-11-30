La dirigencia local del PAN criticó que se haya declarado constitucional el cobro de 2% por cada viaje que realicen las plataformas de reparto como Uber, Didi y Rappi; mientras que legisladores de Morena señalaron que es justo que paguen por el uso y aprovechamiento que hacen de la infraestructura de la Ciudad.

Luisa Gutiérrez, líder del panismo capitalino, calificó esta acción como un “impuesto disfrazado de derecho de piso”, tal cual como operan las mafias.

“Que sólo le cobran a Uber, Rappi, Didi, pero a lo taxis de calle y a las tortillerías con repartidores NO, pura discriminación. El ciudadano al final del día, será quien terminará pagando ese impuesto con costo del servicio más caro. Aunque digan que no se traslada. En la vida real las apps ya están subiendo tarifas o quitando promociones para cubrir el 2%”, sostuvo.

Agregó que un viaje o una entrega le va a salir a los usuarios de dos a cinco pesos más caro.

Al respecto, el diputado federal Héctor Saúl Téllez Hernández precisó que el repartidor también pierde, pues le bajan su ganancia neta entre 5 y 8%. “Mucha gente que apenas sobrevive con las apps va a ganar menos”.

Al respecto, Valentina Batres, presidenta de la Comisión de Presupuesto en el Congreso capitalino, recordó que el cobro de este aprovechamiento se había aprobado en diciembre de 2021 y que hace unos días la Corte lo declaró constitucional.

Argumentó que las empresas de reparto se benefician de la infraestructura de la Ciudad, por lo que les toca contribuir, y dejó claró que este aprovechamiento no lo deben pagar los usuarios ni repartidores.

“Usan la infraestructura urbana, e incluso en el articulado se señala que es un delito que se le transfiera el cobro de esta contribución al consumidor o al repartidor y eso fue lo que la Corte acaba de señalar, pues porque todos pagamos impuestos. Los impuestos hacen posible que nuestra Ciudad funcione, las empresas se benefician de que haya una infraestructura, que se modernice, que tenga mantenimiento, sino hubiera calles pavimentadas, sino hubiera luminarias públicas, sino hubiera servicios urbanos ¿estos servicios podrían ser posibles? no, entonces nos toca contribuir a todos los que de alguna manera, directa o indirectamente, nos beneficiamos del mantenimiento y de la infraestructura urbana, y este es el cobro de contribución que le corresponde por el uso de las vías y de la infraestructura urbana a las plataformas digitales que envían productos vía domiciliaria”, sostuvo.

