El Gobierno de la Ciudad de México anunció la campaña "Transforma tu Ciudad, cada residuo en su lugar", que empezará este 1 de diciembre y que durará un mes, previo a que desde el 1 de enero de 2026 ya sea obligatorio la separación de basura en tres categorías.

Durante estos 31 días se desplegarán mensajes y anuncios en redes sociales y televisión sobre la correcta separación de los residuos en: orgánicos, inorgánicos reciclables, e inorgánicos no reciclables.

Asimismo, a decir de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, se busca cambiar el concepto de basura por el de desecho para encontrarle su valor.

“Vamos a transformar la Ciudad poniendo cada residuo en su lugar… No es una campaña publicitaria, es un movimiento medio ambiental, es un movimiento social que va a empezar desde casa, desde las escuelas, desde el trabajo, en todos lados va a empezar este movimiento, y este movimiento medioambiental implica la toma de conciencia por nuestro planeta porque no queremos que el planeta siga siendo la víctima de todo lo que hacemos diariamente sin pensar”, comentó.

Detalló que el 56% de nuestros desechos son orgánicos, el 22% inorgánicos reciclables, y el otro 22% inorgánicos no reciclables. Recordó que a partir del 1 de enero de 2026, los días lunes, miércoles, viernes y domingo, los camiones de basura recogerán los residuos inorgánicos reciclables y no reciclables, como el papel y cartón; mientras que martes jueves y sábado se llevarán los orgánicos, es decir, restos de comida, fruta o plantas.

“Queremos que la población se acuerde de estos días y queremos contar con el apoyo de todos los trabajadores de limpia y que ellos sean los que les recuerden a la población, como lo hacen todavía en algunos lados, y que les digan: ‘no hoy toca orgánico y al otro día les toca lo inorgánico’”, sostuvo.

Clara Brugada anunció que este año invirtieron 150 millones de pesos para reparar la gran planta de composta que se localiza en el Bordo Poniente y que durante 2026 y 2027 se adquirirán otras cuatro plantas más. Asimismo, mencionó que por cada camión recolector de desechos que compren las alcaldías, el gobierno capitalino les dará otro.

Al respecto, Roberto Castillo, director general de la Agencia de Gestión Integral de Residuos, precisó que este nuevo organismo tiene como objetivo avanzar con pasos fuertes para consolidar el reciclaje, la separación y una economía circular. “Esta campaña es el cimiento para construir el segundo piso de la transformación de los residuos en la Ciudad”.

Durante el evento, realizado en Xochimilco, la Jefa de Gobierno se puso una camiseta blanca con la leyenda: ‘Transforma tu Ciudad cada residuo en su lugar’, recorrió el Mercado del Trueque, y posteriormente realizó una demostración de cómo separar los residuos.

