En 2026 la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) construirá 13 Unidades de Transformación y Organización Para la Inclusión y la Armonía Social (Utopías), con una inversión de 2 mil 500 millones de pesos.

En la propuesta del presupuesto 2026 que el Gobierno de la Ciudad entregó este viernes al Congreso local, se indica que, de manera adicional al monto total, se dispondrá de 100 millones de pesos para la elaboración de los proyectos ejecutivos de las Utopías que se construirán en los próximos años.

Se explica que la construcción de las Utopías fue uno de los motivos del incremento de 37.8% a los recursos de la Sobse el próximo año y será destinado a reforzar proyectos estratégicos, “son un símbolo de inclusión y bienestar comunitario en la Ciudad de México”.

En el primer año de gobierno de Clara Brugada, hasta noviembre de este 2025, la Sobse arrancó obras para la construcción de las Utopías en las alcaldías Tlalpan, Iztacalco, Iztapalapa, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Magdalena Contreras, Tláhuac, Coyoacán, Milpa Alta. Y están por comenzar los espacios en Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón.

En el proyecto de presupuesto se recuerda que el 24 de noviembre de 2025 se publicó el decreto por el que se crea un Organismo Público Descentralizado para garantizar la correcta implementación, administración y operación de las Utopías, “como un modelo de intervención urbana a gran escala que busca promover el acceso gratuito y seguro a los derechos sociales, culturales, recreativos y deportivos, en especial de aquellos grupos sociales que sufren carencias y se encuentran en situación de vulnerabilidad”.

De acuerdo con la Sobse, las Utopías son un proyecto de transformación social profunda que busca reivindicar la dignidad humana, garantizar el ejercicio pleno de los derechos y promover el desarrollo integral de todas las personas.

Estos espacios funcionan como equipamientos integrales que ofrecen actividades y servicios sociales, deportivos, culturales y recreativos. Son escuelas vivas de ciudadanía, donde el diálogo, el aprendizaje y el intercambio de saberes permiten la construcción de comunidad.

Las Utopías forman parte de los ejes estratégicos del Gobierno de la Ciudad de México y están diseñadas con un visión arquitectónica que responde a su entorno social, “aprovechando al máximo los espacios para generar experiencias inclusivas y accesibles”.

Entre las acciones principales que fomentan dichos espacios son el Sistema Público de Cuidados, alberca semiolímpica para la práctica deportiva y recreativa. Casas sociales y casas culturales para fomentar la participación comunitaria.

Además de trotapista y espacios al aire libre que promueven hábitos saludables, salas de usos múltiples para talleres, actividades educativas y encuentros vecinales. “Un proyecto ancla en cada Utopía, que servirá como detonador social y cultural”, concluyó.