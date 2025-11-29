El secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, entregó al Congreso de la Ciudad de México el Paquete Económico 2026, que contempla ingresos de 313 mil 385 millones de pesos, los cuales representan 7.5% más que lo aprobado para 2025, esto sin añadir impuestos nuevos, dijo.

Ante los legisladores, el funcionario afirmó que este paquete propone “prudencia y austeridad en el ejercicio del gasto, eficiencia en la gestión del financiamiento y busca fortalecer los ingresos para impulsar el crecimiento económico y la inversión en la ciudad, así como reducir la desigualdad y mejorar los servicios a la ciudadanía con innovación y tecnología”.

Resaltó que el paquete contempla incrementos presupuestales en los rubros prioritarios para la administración capitalina, como son movilidad, con 43 mil 749 millones de pesos y un incremento de 13% anual; obras, con 18 mil 600 millones de pesos, para lo que habrá un crecimiento de 37.8%; agua, con 19 mil millones, que significa un alza de 26.7%; y seguridad, con aumentos de 4.9% para la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), de 7.0% para la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y de 6.7% para el Poder Judicial de la Ciudad de México.

Luego de afirmar que el Paquete Económico es una propuesta que “impulsa la inversión pública y refrenda el combate a las desigualdades”, De Botton Falcón comentó que se asignaron 23 mil 501 millones de pesos en subsidios y programas sociales.

Precisó que se contempla un incremento de 7.5% en el presupuesto de las alcaldías, con lo que se buscará fortalecer la infraestructura urbana, así como un aumento de 31.2% en inversión pública, con un monto de 57 mil 910.8 millones de pesos.

En el Salón Luis Donaldo Colosio del recinto de Donceles, el secretario de Administración y Finanzas hizo entrega formal del documento al presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma Suárez.

Destacó que la CDMX ocupa el primer lugar en múltiples indicadores económicos a nivel nacional; por ejemplo, en 2023 contribuyó con 14.8% del PIB nacional y representó 17.4% de toda la recaudación en el país.

Afirmó que a octubre pasado, la ciudad aportó más de 3.6 millones de puestos afiliados al IMSS, lo que representa 16.1% del total nacional, y al tercer trimestre de 2025 captó 22 mil 813 millones de dólares de inversión extranjera directa, equivalente a 55.8% del total.

En entrevista con EL UNIVERSAL, De Botton Falcón consideró que el paquete que presenta la administración capitalina al Congreso para su análisis, es un presupuesto que “busca tener un impacto social positivo” hacia los capitalinos, además de destacar la inversión, con un incremento en la inversión pública de 31.2% respecto al año pasado, con un monto de 57 mil 910.8 millones de pesos.

“Estamos trabajando en nuestras prioridades, que son inversión en infraestructura, movilidad, agua y seguridad pública. Para poder lograr esta inversión histórica ha sido muy importante el Fideicomiso de Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad (FIMAS) que se constituyó en marzo de este año y que se estima recaude alrededor de 10 mil millones de pesos en 2026”, señaló.

Respecto al aumento de 7.5% para las alcaldías, el secretario aseveró que se trata de un incremento “generalizado”, al que consideró “muy significativo” por ser uno de los mayores en los últimos años.

“Estamos proponiendo que este aumento se aplique de manera igualitaria a todas las alcaldías, sin importar colores, sin importar partidos ni ninguna otra situación. Se aplica de manera igualitaria y proporcional este 7.5%. Incluye recursos para inversión en infraestructura urbana; por ejemplo, bacheo en vía secundaria, red de agua, alumbrado público, entre otros”, concluyó De Botton Falcón.