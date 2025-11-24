Más Información

La jefatura de publicó un decreto con el que se crea el “Proyecto Unidades de Transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social (UTOPIAS)”, como Organismo Público Descentralizado de la administración de la Ciudad de México.

En la Gaceta Oficial, la administración capitalina precisó que este proyecto, sectorizado a la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México, tiene como objeto “implementar, administrar y operar las Unidades de Transformación y Organización Para la Inclusión y la Armonía Social (UTOPIAS), como un modelo de intervención urbana a gran escala que busca promover el acceso gratuito y seguro a los derechos sociales, culturales, recreativos y deportivos, de las personas habitantes, vecinas y transeúntes de la Ciudad de México”, indica el documento.

En especial se busca promover estos derechos a los grupos sociales que sufren carencias y se encuentran en situación de vulnerabilidad social, en el marco del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México.

De esta forma, el proyecto de Utopías contará con distintas atribuciones, entre las que destacan:

  • Contribuir al reconocimiento, promoción y ejercicio de los derechos humanos, sociales, culturales y ambientales de todas las personas, en particular los relativos a la cultura, la educación, el deporte, el arte, la recreación, la salud y el bienestar social.
  • Colaborar, en el marco del sistema de cuidados, en la implementación y administración de las Unidades de Transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social (UTOPIAS), con la finalidad de fortalecer y ampliar en la Ciudad de México lugares de transformación social con impactos sociales y urbanos.
  • Coadyuvar en la disminución de la incidencia delictiva y las violencias, así como en la regeneración del tejido social, al brindar a la población espacios públicos para la convivencia y el ejercicio pleno de sus derechos humanos, y mediante la impartición de clases y talleres gratuitos tales como danza, música, teatro, artes plásticas, muralismo, deportes y entre otros.
  • Brindar a la población opciones de expresión artística y cultural, entretenimiento creativo y práctica deportiva.
  • Fomentar la construcción de Unidades de Transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social (UTOPIAS), como espacios con equipamiento y diseños de alta calidad e innovación, confortables y potenciadores del desarrollo integral de la población de la Ciudad de México.

