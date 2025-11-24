Más Información

Del 24 de noviembre al 5 de diciembre, el lleva a cabo trabajos de mantenimiento mayor en algunas estaciones de algunas Líneas de este transporte, a fin adecuar los espacios en beneficio de las personas usuarias.

Los trabajos consisten en el retiro de herrajes y soportes, colocación de mobiliario, cortinas y vidrios, así como de instalación eléctrica e iluminación.

"Por seguridad de la población usuaria, estos trabajos no pueden realizarse mientras se brinda servicio, por lo que es necesario el cierre parcial de estaciones para garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad y calidad", señala en X.

¿Cuáles son las estaciones que estarán cerradas hoy, lunes 24 de noviembre?

  • Deportivo 18 de Marzo – Línea 1 en ambos sentidos
  • Revolución – Línea 1 en ambos sentidos
  • Iztacalco – Línea 2 en ambos sentidos
  • Rojo Gómez – Línea 2 con mantenimiento nocturno, es decir, que cierra a las 22:00 horas.
  • 5 de Mayo- Línea 5 en ambos sentidos
  • El Coyol – Línea 5 en ambos sentidos

