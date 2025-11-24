Este lunes 24 de noviembre, organizaciones campesinas y de transportistas realizarán un mega bloqueo en los principales accesos del país.

Los manifestantes buscan precios justos para los productos del campo, además de mayor seguridad en carreteras y acciones eficaces contra las extorsiones que afectan tanto a productores como a operadores de carga.

Sigue aquí el minuto a minuto de estas protestas y evita afectaciones viales.

09:09.- Desde las 6:30 horas comenzaron a bloquear parcialmente la México-Toluca -con dirección a la CDMX-, desde la altura de Ocoyoacac, dejando solo un carril libre, generando una intensa carga vehicular.

08:31.- Baltazar Valdez Armentia, presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa, anunció que a partir de las 10 de la mañana hora local tomaran las casetas de Cuatro Caminos y de San Miguel Zapotitlán, de la carretera México-Nogales, en los municipios de Ahome y Guasave

En el caso de la vía terrestre Benito Juárez, los hombres del campo bloquearán los cruces en las casetas de cobro de Costa Rica y el Pizal, en los municipios de Culiacán y Navolato, como parte del movimiento nacional que se convocó para presionar al gobierno federal para que defina programas efectivos de apoyos al campo.

Dio a conocer que cuentan con la simpatía y apoyos de diversos sectores de la población, entre ellos los del autotransporte de carga, por lo que este movimiento nacional, tendrá repercusiones en la económica, ya que se va a paralizar el tránsito por las carreteras.

08:30.- En Sinaloa, los productores del campo que reclaman una política de apoyo al agro mexicano, sobre todo en la fijación de precios atractivos para sus cosechas de granos y las liquidaciones de adeudos que tiene la federación en apoyos de ciclos agrícolas anteriores, anunciaron en cierre de cuatro casetas de peaje en Sinaloa.

08:22.- En la autopista México-Tulancingo y en la caseta de San Marcos Huixtoco, en la autopista México-Puebla también comenzaron los bloqueos carreteros.

A la manifestación también se han sumado productores agrícolas de varios municipios mexiquenses.

08:20.- También hay protesta en la autopista Peñón-Texcoco, a la altura de la caseta de Texcoco, en dirección a la Ciudad de México, así como en la carretera federal Texcoco-Lechería.

08:17.- Los inconformes colocaron sus unidades para evitar el paso de automotores en esa zona de la metrópoli.

“Alto a la delincuencia en el transporte”, y “Transportistas solicitamos seguridad en todas las carreteras y en todo el país”, dicen algunas de las mantas que colocaron en las unidades.

08:15.- Vialidades de municipios de la zona oriente del Estado de México presentan presencia de transportistas de diferentes rutas para exigir a las autoridades de los tres niveles de gobierno mayor seguridad.

Según los reportes, hay bloqueos totales en la Vía José López Portillo, a la altura del DIF de Ecatepec, en ambos sentidos, lo que provoca problemas a la circulación vehicular.

08:00.- Las organizaciones convocantes son el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, el Movimiento Agrícola Campesino y la Asociación Nacional de Transportistas formalizan el inicio de la movilización.

