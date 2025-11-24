LA PAZ, BCS., 24 de noviembre.- Tras operativos realizados este fin de semana en los municipios de Loreto y Comondú, en Baja California Sur, autoridades detuvieron dos integrantes de una célula delictiva presuntamente ligada con el asesinato de una familia en la zona norte del estado.

La Mesa de Seguridad informó del aseguramiento de un vehículo en el tramo carretero Ciudad Constitución- San Carlos, así como de dos hombres, identificados como Germán “N”, alias "El Grande" e Ivan “N”, alias "El Tarza".

De acuerdo con la autoridad, durante un despliegue operativo, agentes de la Agencia Estatal de Investigación Criminal ubicaron un vehículo con características similares al que habría sido utilizado en los homicidios de la semana pasada, donde resultaron seis personas asesinadas, entre ellas un menor de 10 años de edad, en el municipio de Loreto.

Al marcarles el alto, los ocupantes del vehículo dispararon contra la unidad oficial y los agentes repelieron la agresión. Allí se dio la detención y durante la revisión al automóvil se localizaron tres armas largas tipo “cuerno de chivo”, cargadores abastecidos, cartuchos útiles, un arma corta y un chaleco táctico. Se aseguró además un segundo vehículo y una cinta de cartuchos calibre 7.62.

Las personas y lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público y continuarán con la investigación para determinar el grado de participación en los hechos ocurridos en el municipio de Loreto.

Cabe mencionar que el viernes autoridades confirmaron un reforzamiento con elemento miliares en los municipios de Comondú y Loreto, así como el arribo de dos grupos de inteligencia especializados.

Lo anterior en respuesta a la solicitud de apoyo que hizo la alcaldesa, Paz del Alma Ochoa Amador, y el gobernador, Víctor Castro Cosío, quienes pidieron intervención del Gobierno federal para reducir la criminalidad ante los hechos de alto impacto registrados en la región.

