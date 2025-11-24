TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Yerli Yaritza, de 18 años, estudiante de Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, con sede en Ocosingo, fue localizada muerta en su vivienda en aquel municipio de la selva de Chiapas, informaron autoridades y la Comisión Estatal a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres de la Colectiva 50 + 1, Chiapas.

Por el hallazgo del cuerpo, la Fiscalía General del Estado informó que inició una carpeta de investigación con protocolo de feminicidio.

La joven sin vida fue encontrada muerta en el barrio Guadalupe Pashilá de Ocosingo; un grupo multidisciplinario de la Fiscalía contra Feminicidio y de la Fiscalía de Distrito Selva realiza las indagatorias preliminares.

La Colectiva 50 + 1, Chiapas, expresó " su profunda indignación, dolor y rabia ante el feminicidio de Yerli Yaritza" estudiante de la licenciatura en enfermería y obstetricia.

Nuestra "contabilidad de horror" sigue en aumento, con el caso de Yerli Yaritza suman 28 feminicidios durante este año, agregó.

La organización feminista rechazó la revictimización en los casos, y condenó cualquier intento de clasificar esas muertes violentas como suicidios sin agotar las investigaciones científicas correspondientes.

La Colectiva se sumó a los familiares y la comunidad estudiantil que denuncian inconsistencias en la escena del suceso y exigen la verdad jurídica. La violencia feminicida no debe ser encubierta bajo figuras que ocultan la brutalidad contra las mujeres, argumentó.

Demandaron que la alerta de violencia de género se extienda y se aplique de manera eficaz en los pueblos originarios .

La Fiscalía General enfatizó que ese hecho será aclarado legalmente y se determinarán responsabilidades. "Se garantiza cero impunidad ante la violencia feminicida" aseguró la institución estatal.

