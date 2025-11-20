TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Un feto de cinco meses de gestación fue abandonado en un contenedor de basura del Mercado Popular del Sur (Merposur), de San Cristóbal de las Casas.

Fuentes oficiales señalaron que el hallazgo se realizó la mañana del miércoles, pero no se precisó cómo y por quien fue arrojado entre los deshechos.

Aunque se dijo que el radio operador en turno de la policía local informó del suceso, después de que recibió una llamada anónima que alertó del caso.

Otra versión destacó que algunos comerciantes de la zona avisaron a las autoridades de lo que ocurría.

Policías locales fueron a ese punto del centro de abastos, lo mismo que agentes de Protección Civil Municipal, quienes confirmaron que el nonato no tenía signos vitales.

El pequeño cuerpo estaba en una bolsa de basura en un contenedor instalado sobre la primera calle de Los Pinos del barrio del mismo nombre, al sur de la ciudad.

Después llegaron al sitio uniformados que acordonaron el área y establecieron la cadena de custodia.

Enseguida se requirió que acudiera personal de la Fiscalía de Distrito Altos, para realizar las investigaciones preliminares.

Los restos humanos fueron ingresados al servicio médico forense, donde se le practicaría la necropsia legal para determinar las causas del deceso.

Un agente del ministerio público inició la carpeta de investigación correspondiente.

