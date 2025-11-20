Más Información

Hermosillo, Sonora.- Luis Isaac "N", creador de contenido culinario en redes sociales con el nombre "Cocinando a la Periqué", fue detenido tras la muerte en un de un policía municipal.

Los hechos ocurrieron la noche del lunes 17 de noviembre en la calle Dalia de la colonia Adolfo López Mateos.

El oficial Rafael Vázquez Flores, perdió la vida en una , mientras su compañero de la patrulla E-217 resultó herido.

Ficha del creador de contenido en el l Registro Nacional de Detenciones (20/11/2025). Foto: Especial
La Fiscalía informó que fue detenida una persona de interés sobre el caso y se realizaron diligencias de cateo posteriores al .

En el Registro Nacional de Detenciones aparece la ficha del creador de contenido ampliamente conocido en redes sociales; fue detenido en los primeros minutos del día 18 de noviembre.

