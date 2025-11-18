La detención de José L. alias “El Contador” está relacionada con las recientes ejecuciones registradas en Ocotlán de Morelos, municipio de la región de los Valles Centrales de Oaxaca, confirmaron autoridades de seguridad pública del estado.

“El Contador” fue detenido ayer por la policía municipal de Santa Catarina Minas cuando intentó subir a la fuerza a su camioneta a una mujer. Posteriormente, fue entregado a la Fiscalía General del Estado, y ésta, a la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de portación de arma de fuego.

Según fuentes oficiales, José L. será acusado del delito de intento de secuestro. También afirmaron que este personaje fue operador de Alberto Medina, líder de una organización criminal denominada “Los Medina” y que tenía operaciones en los municipios de Ocotlán de Morelos, Ejutla de Crespo y Miahuatlán de Porfirio Díaz. Alberto Medina supuestamente se suicidó al interior de un restaurante ubicado en la colonia Reforma de la ciudad de Oaxaca, cuando se montó un operativo por parte del Ejército para detenerlo; otras versiones apuntan a que fue asesinado por las fuerzas armadas al interior de los baños de ese restaurante.

Después de la detención de José L. en Santa Catarina Minas, ese mismo día, su mano derecha identificada como Pedro “N” fue atacado a balazos en el camino que conduce de Ocotlán de Morelos a esta población cuando viajaba a bordo de una camioneta marca Mazda, color gris, con placas de circulación DMA-003-B.

En la agresión armada Pedro “N” murió a causa de los disparos de armas de fuego, y la mujer que lo acompañaba identificada como Vanesa “N”, falleció horas después en un hospital, también por las heridas de bala que sufrió.

Y por la noche, fue asesinado un hombre identificado como Alfredo “N”, quien viajaba en una motocicleta Yamaha Azul, presuntamente propiedad de Pedro “N”, mano derecha de José L. “El Contador”.

Alfredo “N” quedó vivo tras el ataque armado que sufrió en Ocotlán de Morelos, y fue trasladado en una ambulancia a un hospital; pero los agresores, al percatarse de que seguía con vida, dieron alcance a la ambulancia y al interior de ésta, le volvieron a disparar para percatarse de su muerte.

Hace un año, también fue asesinado el hermano de “El Contador” a los pocos días de haber obtenido su libertad, ya que estuvo preso por el delito de secuestro. Además, se señala que no es el único familiar de “El Contador” que ha sufrido atentados.

