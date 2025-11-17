Michoacán.- Luego de perpetrar un ataque en contra de personal de fuerzas estatales y federales, integrantes de una célula criminal fuertemente armada ordenaron la quema de camiones y vehículos en distintos puntos carreteros de Michoacán.

Las áreas locales de seguridad reportaron que la ofensiva delictiva en contra de las autoridades fue perpetrada por el grupo armado en la comunidad de Las Canteras, perteneciente al municipio de Salvador Escalante.

Los elementos estatales y federales repelieron el ataque y pidieron apoyo a sus compañeros, refuerzos que llegaron por tierra y aire.

Para tratar de frenar la llegada de más personal de fuerzas estatales y federales, la célula delictiva se apoderó de varios vehículos y camiones, los cuales atravesó en distintos puntos carreteros de los municipios Tzintzuntzan, Numarán, Ecuandureo, La Piedad, Tangamandapio, Chavinda, Ixtlán y Yurécuaro, y luego les prendió fuego.

Las fuentes de seguridad consultadas refieren que el operativo tenía como finalidad la captura de un importante líder regional del crimen organizado.

Abaten a dos delincuentes en operativo

Dos presuntos delincuentes fueron abatidos durante un operativo de seguridad en la comunidad de Las Canteras, perteneciente al municipio de Salvador Escalante, informó el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor.

De acuerdo con el encargado de la política interna, tras estos hechos se registraron actos vandálicos que incluyeron la quema de vehículos en distintos puntos de la entidad.

Zepeda Villaseñor señaló que elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y de la Guardia Civil se desplegaron de inmediato para restablecer la circulación y garantizar la seguridad de la población.

Asimismo, destacó que las autoridades mantienen presencia operativa en todo el estado para prevenir nuevos incidentes y reiteró que el Gobierno de Michoacán trabaja de manera coordinada con la Federación para asegurar el orden y la tranquilidad en el estado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL