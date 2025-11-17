Una fuerte balacera registrada la tarde del sábado 15 de noviembre en un carril de carreras de caballos en el municipio de Parral, Chihuahua, dejó un saldo extraoficial de al menos siete personas sin vida y un lesionado.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en el carril Santa Teresa, donde se realizaban eventos de carreras de caballos cuando, de manera repentina, inició la agresión armada que generó pánico entre los asistentes.

En un video compartido por uno de los asistentes que circula en redes sociales, se escucha claramente el estallido de múltiples detonaciones, así como los gritos de personas.

