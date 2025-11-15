Al menos siete personas sin vida y un lesionado, es el saldo extraoficial, registrado en una balacera en un carril de carreras de caballos en el municipio de Parral en el estado de Chihuahua.

Los primeros reportes indican que la balacera inició en las carreras de caballos que se registraban la tarde de este sábado en el carril Santa Teresa, en Parral.

Además de la balacera en el carril de carreras se reportaron bloqueos en la carretera Parral–Jiménez, donde aparentemente sujetos armados atravesaron camiones para impedir el paso y al menos una unidad se habría incendiado.

Investigan posible participación del crimen organizado Foto: Especial.

De momento se presume que los hechos están relacionados con un choque entre dos células del crimen organizado, que operan en esa zona del estado de Chihuahua y que se disputan el control en los límites del municipio de Parral, por lo cual no se descarta que entre los fallecidos haya líderes criminales.

Al respecto a los hechos, el Gobierno Municipal de Parral, pidió de manera oficial a la ciudadanía que, por su seguridad, evitaran transitar por la carretera Parral–Jiménez hasta nuevo aviso.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal mantiene presencia en la zona y trabaja para garantizar la tranquilidad y el orden.

Hasta el cierre de esta nota la Fiscalía General del Estado de Chihuahua no proporcionaba información oficial sobre este hecho, ni tampoco se reportaban personas detenidas.

