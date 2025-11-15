En la comunidad de El Guasimal, de la sindicatura de Imala, en Culiacán, se reportó la muerte de cinco hombres derivado de una serie de enfrentamientos entre grupos rivales, por lo que fuerzas federales y estatales que fueron desplazados a esa zona lograron detener a nueve civiles armados.

Según la información que se dio a conocer, a través de denuncias anónimas a las líneas de emergencia vecinos de dicha sindicatura reportaron continuos enfrentamientos a balazos entre dos grupos distintos de delincuentes.

Elementos del ejército, de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal que fueron desplazados a esa zona de la parte oriente de la capital del estado, lograron capturar a nueve civiles, presuntamente que participaron en las confrontaciones, donde hubo cinco personas aun no identificadas muertas.

Lo que se conoce, es que la comunidad de El Guasimal, en la sindicatura de Imala, está bajo resguardo del personal federal y estatales, en apoyo a los peritos de la Fiscalía General del Estado que fueron desplazados a esa zona a levantar las actas respectivas para abrir una carpeta de investigación.

