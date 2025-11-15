Por tercera ocasión en su historia, Guadalajara, capital de Jalisco, será sede del Mundial de Futbol ahora con cuatro partidos, el de la inauguración el 11 de junio y el partido de México que se llevará a cabo el 18 de Julio.

Y con el partido “Guadalajara es Mundialista” se reunieron en el Miniestadio del Centro Histórico leyendas y ex mundialistas que representaron al país en distintas Copas del Mundo.

El encuentro fue presidido por la alcaldesa Vero Delgadillo y cientos de familias y de aficionados, que vieron a leyendas del futbol mexicano, ex mundialistas como Oswaldo Sanchez, Ramón Morales, Joel Sánchez, Carlos Salcido, Adolfo el “Bofo” Bautista, Manuel Negrete, Pável Pardo, entre otros.

Bajo el lema “Guadalajara es Mundialista”, el partido se llevó a cabo en una cancha provisional instalada en pleno corazón de la ciudad, lugar que acogerá el FIFA FAN Festival durante 39 días el próximo año.

La presidenta Vero Delgadillo afirmó que el Mundial será una gran oportunidad de proyectar la ciudad hacia el mundo, y que Guadalajara será la sede más mexicana del Mundial.

"Que el Mundial sea un pretexto más para unirnos las tapatíos y los tapatíos, un pretexto para vivir así el espacio público en comunidad. El próximo año, vendrán miles de personas de todo el mundo y se van a encontrar una ciudad maravillosa, de gente increíble porque así somos los tapatíos", afirmó Delgadillo.

Terminó el partido con un empate de tres goles, los jugadores firmaron autógrafos y se tomaron fotografías con los espectadores, quienes en todo momento alentaron a quienes fueron sus ídolos en las canchas del balompié profesional.

El evento contó también con la participación de Ignacio "El Cuate” Calderón, portero titular en el Mundial de México 1970 y quien fue el protagonista principal del spot de campaña “Guadalajara es Mundialista”, junto con Fernando Quirarte, también tapatío y mundialista en México 1986.

Con el objetivo de que el Mundial llegue a todos los rincones de la ciudad y que la alegría de esta fiesta contagie a las y los tapatíos, la campaña y las actividades de “Guadalajara es Mundialista” incluyen la realización de 10 murales urbanos con temática de futbol por toda la ciudad.

Así como la celebración del torneo “Listas y listos para el Mundial” en las escuelas de la ciudad; las organización de las “Comunidades Mundialistas” con proyecciones al aire libre, videomapings y talleres artísticos en las 11 comunidades de la ciudad, así como espectáculos de Freestyle y la presencia de futbolitos durante la Vía RecreActiva todos los domingos.