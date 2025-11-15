Más Información
Localizan laboratorios clandestinos en Culiacán, Cosalá y Badiraguato; aseguran 3 mil 500 litros de químicos y artefactos explosivos
Culiacán, Sin. a 15 de Nov.- En los municipios de Culiacán, Cosalá y Badiraguato, en operativos terrestres efectuados por elementos del Ejército, se localizaron áreas de almacenamiento y laboratorios clandestinos en los que se aseguraron tres mil 500 litros de sustancias químicas y 20 artefactos explosivos.
Las autoridades dieron a conocer que durante un recorrido por el poblado de Cieneguita, en Badiraguato, los elementos militares localizaron 20 artefactos explosivos, los cuales los mantuvieron en resguardo, hasta que una célula contra artefactos explosivos los deshabilitó.
En reconocimientos terrestres y motorizados por los municipios de Culiacán y Cosalá localizaron áreas de almacenamiento y laboratorios clandestinos, en los que se encontró mil 50 litros de acetona, mil de alcohol, mil 200 de tolueno, 80 litros de una sustancia desconocida y 90 litros de metanfetamina liquida.
Los elementos militares, también, aseguraron 520 mil kilos de sosa cáustica, seis reactores, seis mezcladoras, seis condensadores, 48 tambor, tres ollas de peltre, 21 garrafas, tres cubetas y dos tinas.
