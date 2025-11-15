Más Información

Sedena detecta en el norte corredor de cristal y fentanilo

Sedena detecta en el norte corredor de cristal y fentanilo

EN VIVO Marcha de la Generación Z; minuto a minuto de la movilización de este 15 de noviembre

EN VIVO Marcha de la Generación Z; minuto a minuto de la movilización de este 15 de noviembre

Marchan por la paz y justicia este sábado 15 de noviembre en los estados

Marchan por la paz y justicia este sábado 15 de noviembre en los estados

Localizan laboratorios clandestinos en Culiacán, Cosalá y Badiraguato; aseguran 3 mil 500 litros de químicos y artefactos explosivos

Localizan laboratorios clandestinos en Culiacán, Cosalá y Badiraguato; aseguran 3 mil 500 litros de químicos y artefactos explosivos

Asaid Castro, el hombre que mostró en una foto el enojo en Uruapan

Asaid Castro, el hombre que mostró en una foto el enojo en Uruapan

Doña Raquel, abuelita de Carlos Manzo, asiste a la marcha de la Generación Z; avanza en su silla de ruedas para llegar al Zócalo

Doña Raquel, abuelita de Carlos Manzo, asiste a la marcha de la Generación Z; avanza en su silla de ruedas para llegar al Zócalo

Culiacán, Sin. a 15 de Nov.- En los municipios de , en operativos terrestres efectuados por elementos del Ejército, se localizaron áreas de almacenamiento y en los que se aseguraron tres mil 500 litros de sustancias químicas y 20 artefactos explosivos.

Las autoridades dieron a conocer que durante un recorrido por el poblado de Cieneguita, en Badiraguato, los localizaron 20 artefactos explosivos, los cuales los mantuvieron en resguardo, hasta que una célula contra artefactos explosivos los deshabilitó.

Leer también:

En reconocimientos terrestres y motorizados por los municipios de Culiacán y Cosalá localizaron áreas de almacenamiento y laboratorios clandestinos, en los que se encontró mil 50 litros de acetona, mil de alcohol, mil 200 de tolueno, 80 litros de una sustancia desconocida y 90 litros de metanfetamina liquida.

Los elementos militares, también, aseguraron 520 mil kilos de sosa cáustica, seis reactores, seis mezcladoras, seis condensadores, 48 tambor, tres ollas de peltre, 21 garrafas, tres cubetas y dos tinas.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]