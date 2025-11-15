Culiacán, Sin. En operativos distintos realizados por las fuerzas estatales en el municipio de Navolato, se detuvo a dos personas con armas automáticas, cartuchos de diversos calibres, y cargadores, uno de ellos conducía una camioneta con reporte de robo en Estados Unidos.

La Policía Estatal Preventiva, durante varios recorridos efectuados por el campo pesquero del Castillo, observaron una camioneta Sierra GMC de color gris que circulaba sin placas, por lo que al intentar retenerlo, este imprimió mayor velocidad e intento huir.

Durante una breve persecución por la zona pesquera, se logró detener al conductor, al que se le encontró un fusil AK-47, dos cargadores abastecidos, sesenta cartuchos y se acreditó que la camioneta que conducía cuenta con reporte de robo en Estados Unidos, por lo que fue detenido y puesto a disposición del ministerio público federal.

El personal de la Policía Estatal Preventiva durante recorridos de vigilancia sobre un camino que conduce al campo San Luis, en Navolato, estos observaron que entre la maleza salió un hombre, a quien se le apreciaba un arma de fuego.

La persona del sexo masculino al percatarse de su presencia intento huir del lugar, sin embargo, metros adelante se lograron alcanzarlo y verificaron que portaba un fusil tipo CZS Scorpio, un cargador de disco abastecido, 15 cartuchos útiles y dos bolsas con una yerba verde seca, con las características de la mariguana.

maot