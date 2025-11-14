Culiacán, Sin. En una serie de hechos de violencia que se registraron de nueva cuenta en los municipios de Culiacán y Navolato, cuatro personas del sexo masculino resultaron muertos por disparos de armas de fuego y dos más heridos, uno de ellos, fue trasladado por familiares a un hospital.

Cerca de la escuela preparatoria “Salvador Allende”, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en el fraccionamiento Colonia Lomas de Guadalupe, en una zona enmontada, fue descubierto el cuerpo de una persona envuelta en sabanas, con impactos de bala y en proceso de descomposición.

El hallazgo, se produjo a un costado del boulevard Juan de Dios Bátiz, en una zona enmontada, llena de basura, sin que se tenga mayores datos sobre las características de la víctima, la cual vestía pantalón de mezclilla.

Sobre la calle Revolución, de la colonia Emiliano Zapata, en la capital del estado, dos personas que se encontraban platicando fueron objeto de una agresión con armas automáticas, en el lugar de atentado murió Miguel Ángel “N” de 33 años de edad, su acompañante, tuvo que ser llevado a un hospital por lesiones de armas de fuego.

En la avenida Álvaro Obregón, casi esquina con la calle Trece, de la colonia Las Cucas, los ocupantes de un vehículo Toyota, Corolla, fueron blanco de disparos de armas automáticas, el conductor, Abrahán “N”, de 39 años de edad, falleció en ese lugar.

Su acompañante que viajaba en el lado del copiloto, de nombre Mario Manuel “N” de 22 años de edad, fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja, por lo que este falleció horas después en el hospital donde fue internado.

Ángel “N”, de 29 años de edad fue llevado por particulares a un hospital del municipio de Navolato, con heridas de bala en ambas piernas, sin que se conozca si este fue víctima de un atentado directo en la sindicatura de Villa Juárez.

Poco antes de su ingreso al hospital, las autoridades recibieron en las líneas de emergencia reportes se supuestos enfrentamientos entre grupos rivales, sin que se lograra certificar los hechos, por lo que se investiga sobre las heridas de esta persona.

