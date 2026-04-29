Más Información
EU anuncia acusaciones contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa; es por tráfico de drogas y delitos relacionados con armas
EU solicita detención con fines de extradición de Rubén Rocha; FGR evalúa si existen pruebas por narcotráfico
"Este ataque no es solo contra mi persona, sino también a la 4T"; Rocha Moya responde a acusaciones de EU
Lista completa de funcionarios acusados de narcotráfico por EU; Rubén Rocha y senador Enrique Inzunza, entre los señalados
México debe hacer más en la frontera, y “hacerlo con rapidez”: Hegseth; reconoce avances del gobierno mexicano en seguridad
La senadora del PAN, Lily Téllez, celebró que la fiscalía estadunidense haya presentado una acusación por narcotráfico en contra del actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como otros nueve funcionarios estatales, por presunta colaboración con el cártel de Sinaloa.
En tribuna expuso: ¡Felicito! a los Estados Unidos de América por presentar cargos penales contra el gobernador Rubén Rocha. Lamento que la justicia tiene que venir de un extranjero y que la justicia no se haga en México”, dijo ante el malestar de la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, quien le pidió apegarse al tema que era la licencia de Manlio Fabio Beltrones.
“Este momento es muy importante en la historia de México. Empiezan a señalarse con nombre y apellido los mafiosos de morena. Rubén Rocha, con cargos penales”, dijo Téllez ante el llamado de atención de la presidenta del Senado quien durante toda su alocución la interrumpió.
Lee también Empresario mexicano Alejandro Rovirosa celebra fallo a su favor por corte de Texas; "al final el sistema judicial funcionó", dice
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
em
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]