La senadora del PAN, Lily Téllez, celebró que la fiscalía estadunidense haya presentado una acusación por narcotráfico en contra del actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como otros nueve funcionarios estatales, por presunta colaboración con el cártel de Sinaloa.

En tribuna expuso: ¡Felicito! a los Estados Unidos de América por presentar cargos penales contra el gobernador Rubén Rocha. Lamento que la justicia tiene que venir de un extranjero y que la justicia no se haga en México”, dijo ante el malestar de la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, quien le pidió apegarse al tema que era la licencia de Manlio Fabio Beltrones.

“Este momento es muy importante en la historia de México. Empiezan a señalarse con nombre y apellido los mafiosos de morena. Rubén Rocha, con cargos penales”, dijo Téllez ante el llamado de atención de la presidenta del Senado quien durante toda su alocución la interrumpió.

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