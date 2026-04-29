EU anuncia acusaciones contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa; es por tráfico de drogas y delitos relacionados con armas
EN VIVO: EU acusa a Rubén Rocha y a 9 funcionarios mexicanos por narco; SRE asegura que no hay pruebas, sigue el minuto a minuto
EU solicita detención con fines de extradición de Rubén Rocha; FGR evalúa si existen pruebas por narcotráfico
"Este ataque no es solo contra mi persona, sino también a la 4T"; Rocha Moya responde a acusaciones de EU
Lista completa de funcionarios acusados de narcotráfico por EU; Rubén Rocha y senador Enrique Inzunza, entre los señalados
El gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, podría ser sentenciado a cadena perpetua o a una pena mínima de 45 años de prisión, en caso de ir a juicio y ser declarado culpable de las acusaciones del gobierno de los Estados Unidos por nexos con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.
En la denuncia presentada este miércoles en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el Departamento de Justicia y la DEA señalan a Rocha Moya, cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador, de cargos por conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.
Por dichos delitos, le esperaría al mandatario cadena perpetua o pena mínima obligatoria de 40 años de prisión, según el comunicado emitido por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
A Rocha Moya y los funcionarios y exfuncionarios de alto rango de la entidad están acusados de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos, según el Departamento de Justicia, que señaló que el caso fue asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla.
