Más Información

EU anuncia acusaciones contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa; es por tráfico de drogas y delitos relacionados con armas

EU anuncia acusaciones contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa; es por tráfico de drogas y delitos relacionados con armas

EN VIVO: EU acusa a Rubén Rocha y a 9 funcionarios mexicanos por narco; SRE asegura que no hay pruebas, sigue el minuto a minuto

EN VIVO: EU acusa a Rubén Rocha y a 9 funcionarios mexicanos por narco; SRE asegura que no hay pruebas, sigue el minuto a minuto

EU solicita detención con fines de extradición de Rubén Rocha; FGR evalúa si existen pruebas por narcotráfico

EU solicita detención con fines de extradición de Rubén Rocha; FGR evalúa si existen pruebas por narcotráfico

"Este ataque no es solo contra mi persona, sino también a la 4T"; Rocha Moya responde a acusaciones de EU

"Este ataque no es solo contra mi persona, sino también a la 4T"; Rocha Moya responde a acusaciones de EU

Lista completa de funcionarios acusados de narcotráfico por EU; Rubén Rocha y senador Enrique Inzunza, entre los señalados

Lista completa de funcionarios acusados de narcotráfico por EU; Rubén Rocha y senador Enrique Inzunza, entre los señalados

Oposición celebra acusación de EU por narco contra Rubén Rocha; "empiezan a señalar con nombre y apellido a los mafiosos de morena"

Oposición celebra acusación de EU por narco contra Rubén Rocha; "empiezan a señalar con nombre y apellido a los mafiosos de morena"

El gobernador morenista de Sinaloa, , podría ser sentenciado a cadena perpetua o a una pena mínima de 45 años de prisión, en caso de ir a juicio y ser declarado culpable de las acusaciones del gobierno de los Estados Unidos por nexos con la facción de “Los Chapitos” del .

En la denuncia presentada este miércoles en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el Departamento de Justicia y la DEA señalan a Rocha Moya, cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador, de cargos por conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Lee también

Por dichos delitos, le esperaría al mandatario cadena perpetua o pena mínima obligatoria de 40 años de prisión, según el comunicado emitido por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

A Rocha Moya y los funcionarios y exfuncionarios de alto rango de la entidad están acusados de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos, según el , que señaló que el caso fue asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/bmc

Google News

Noticias según tus intereses

