Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, reportó ingresos anuales por 2.3 millones de pesos, ser dueño de un vehículo VW que ganó en una rifa, así como ser beneficiado por tres pensiones.
En su última Declaración Patrimonial y de Interés presentada en mayo del año pasado, Rocha Moya informó que por su cargo como gobernador de Sinaloa recibió un total de 798 mil 208 pesos.
El gobernador morenista también reportó que recibe tres pensiones: por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) – de la cual fue rector de 1993 a 1996- obtuvo 731mil 647 pesos; por su pensión del IMSS recibió 490 mil 626 pesos, y por una pensión por viudez por parte del ISSSTE reportó 316 mil 102 pesos.
En total, sumando su salario como gobernado y sus tres pensiones que recibe, el gobernador tuvo ingresos por 2 millones 336 mil 583 pesos.
Ganó automóvil en rifa
En el apartado de Vehículos, el gobernador reportó ser dueño de un automóvil Volkswagen modelo Gol que ganó en una rifa en junio de 2017.
Un mes antes, el 15 de mayo de ese año, Rocha Moya compró a crédito un automóvil Mercedes Benz modelo GLC 2018 por un monto total de 850 mil pesos.
Informó que es dueño de una casa en un terreno de 155 metros que adquirió en octubre de 1984, con un costo de 650 mil pesos.
En el apartado de Inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores, el gobernador sinaloense indicó ser dueño de cinco cuantas bancarias -entre cuentas de ahorro, inversión y deposito a plazos-, pero no hizo público los respectivos montos.
Además, el gobernador indicó que tiene un crédito hipotecario con Fovissste por un millón 410 mil pesos.
Rubén Rocha Moya informó que no tiene participación en ninguna empresa o fideicomiso.
