Elementos de la Marina Armada participaron en el aseguramiento de armamento, equipo táctico, vehículos y presunta droga, al cumplimentar una orden de cateo en coadyuvancia con la Fiscalía General del Estado de Chiapas, derivado de trabajos de coordinación interinstitucional.

La Secretaría de Marina (Semar) informó que la técnica de investigación se aplicó a un domicilio ubicado en el municipio de Huixtla, donde se aseguraron cuatro armas largas, cargadores para el mismo tipo de armamento, cuatro radios portátiles, dos chalecos antibalas, tres motocicletas y una camioneta.

Así como diversas bolsas que en su interior contenían hierba seca con características similares a la marihuana.

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Decomisan armas, equipo táctico y presunta droga en Chiapas (11/04/2026). Foto: Especial

Lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, quien realizará las diligencias correspondientes conforme a la normatividad vigente, indicó la dependencia en un comunicado difundido este sábado.

“Con estas acciones, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, reafirma su compromiso de coadyuvar con las autoridades de los tres órdenes de gobierno para inhibir las actividades ilícitas y contribuir al mantenimiento del Estado de derecho en el país”, resaltó.

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