Comitán, Chis; 10 de abril. - Dos hombres asesinaron a un empresario de la industria restaurantera que se había asentado desde hace varios años, en esta localidad fronteriza con Guatemala, donde había instalado negocios de comida rápida.

Fuentes oficiales informaron que hacia las 12:38 horas, dos hombres que se movían en una motocicleta, dispararon con armas de fuego al empresario, cuando había salido del banco BBVA y pretendía abordar una camioneta Toyota de color blanco, con placas DMT 128-J de Chiapas.

El hombre identificado como Feng Huil, de origen chino cayó al suelo, pero minutos después arribaron paramédicos de Protección Civil, pero ya no tenía signos vitales.

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Un agente de la Policía que se encontraba en la sucursal bancaria, ubicada entre Bulevar Belisario Domínguez y 2ª Sur Poniente, corrió para ver qué había pasado y puedo ver que los dos hombres huían a bordo de una motocicleta, sin que pudiera perseguirlos.

Al lugar llegaron elementos de la Policía Estatal, de Fuerza y Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y Policía Municipal, para realizar las indagatorias.

El cuerpo del empresario fue trasladado hacia el Servicio Médico Forense (Semefo) y más tarde será entregado a sus familiares.

En el lugar donde fue asesinado Feng Huil, llegaron familiares del empresario, entre ellos, hermanos y la esposa.

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