Durante un encuentro internacional realizado en la Ciudad de México, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, expuso la necesidad de fortalecer a los municipios como mecanismo para detonar el crecimiento económico y atender rezagos sociales, en el marco del Buró Ejecutivo de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) 2026.

En este espacio, al que asistieron 140 representantes de 32 países, 36 ciudades y 31 redes de gobiernos locales, se discutieron alternativas para enfrentar desafíos comunes desde el ámbito local.

Ante este contexto, el mandatario estatal señaló que los gobiernos municipales tienen un papel clave al incidir directamente en la calidad de vida de la población; asimismo, planteó que el nivel local permite construir soluciones a partir de la experiencia directa en territorio, además de fomentar el intercambio de prácticas entre distintas regiones.

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En el diálogo internacional, sostuvo que la cooperación entre ciudades contribuye a generar políticas públicas más eficaces para combatir la pobreza y reducir desigualdades.

Indicó que la participación de Hidalgo en este foro responde a un modelo de gestión cercano a la ciudadanía, con enfoque territorial y orientado a resultados.

Gobernador de Hidalgo propone fortalecer municipios; plantea combatir pobreza y rezagos sociales. Foto: Especial.

Como ejemplo, mencionó la estrategia “Rutas de la Transformación”, mediante la cual se recorren distintas regiones del estado para atender de manera directa las necesidades de la población.

Este esquema se complementa con acciones en los 84 municipios, entre ellas pavimentación de caminos, rehabilitación de espacios públicos y la implementación de “Círculos de Diálogo” como mecanismos de participación ciudadana.

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También se impulsa la coordinación entre la planeación municipal y estatal, con el objetivo de ampliar el acceso a servicios de salud, educación y oportunidades de desarrollo.

En el ámbito económico, se promueve el trabajo conjunto para fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de bienestar de las familias.

La presencia de Hidalgo en el CGLU 2026 forma parte de su integración a la agenda global del municipalismo, con un enfoque de gobierno centrado en la atención directa y el trabajo desde el territorio.

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