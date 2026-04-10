Culiacán, Sin. - El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya dijo que se diseña un operativo especial en la zona sur del estado para fortalecer a los cuerpos de seguridad municipales, ante los hechos de violencia que se han centrado en Escuinapa, en contra elementos de la policía, en donde han sido privados de la vida cinco elementos.

Dio a conocer que ya tiene instrucciones el secretario de Seguridad Pública del Estado, general Sinuhe Téllez López, de poner en práctica acciones que refuercen la presencia policiaca en los municipios del sur del estado.

La medida, según se conoció, derivó del hecho de que, en forma sorpresiva, en el municipio de Escuinapa, a raíz de los ataques de grupos armados contra los elementos de seguridad, un total de 30 agentes preventivos y de tránsito, presentaron renuncias voluntarias o iniciaron sus jubilaciones anticipadas.

Ante esta desbandada de personal de seguridad, el secretario de Seguridad Pública y Tránsito de Escuinapa, Rosario Guadalupe García Camacho reveló que solo dispone actualmente de una fuerza de 49 elementos activos, de los cuales 28 cubren funciones viales.

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Citó que, en forma sorpresiva, siete agentes preventivos, con menos de seis meses de servicio, presentaron sus renuncias voluntarias, el resto, metieron sus solicitudes de jubilación anticipada y otros presentaron sus bajas definitivas de la corporación.

El miércoles pasado, un nuevo elemento de la Policía Municipal de Escuinapa, de nombre, Pablo “N”, fue asesinado a balazos al concluir su turno y dirigirse a su casa, con este hecho, suman cinco elementos de la corporación que han sido privados de la vida, en un lapso de solo nueve días, entre ellos el subdirector, Esteban Gutiérrez Mazariego.

Las autoridades de seguridad de Escuinapa confirmaron que el agente, Pablo “N”, fue seguido por un motociclista armado, el cual le disparo a corta distancia, cuando este llegaba a su casa, en la calle 12 de octubre, donde quedó muerto.

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Con las detonaciones del arma de fuego, vecinos del sector salieron a ver que había sucedido y encontraron tirado en el suelo al agente de la policía, por lo que reportaron el hecho de violencia, sin que los cuerpos de auxilio pudieran brindarle ayuda, ya que este no presentaba signos vitales.

El pasado 31 de marzo, el subdirector operativo de la Policía Municipal de Escuinapa, Gutiérrez Mazariego, en compañía de sus escoltas y su chofer, fueron atacados por un grupo armado, cuando circulaban por la carretera Mazatlán-Tepic, cerca de la comunidad de Tecualilla.

A causa de las detonaciones de las armas automáticas de sus atacantes, en el lugar de los hechos perdió la vida el jefe policiaco, así como los agentes Juan Antonio Rosas González, Sergio Pérez Rivera y Ulises García Notales.

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